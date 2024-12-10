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РФ готовится к наступлению: армия Путина стянула 150 тысяч оккупантов

Виталий Кирсанов
10 декабря 2024, 17:03обновлено 10 декабря, 18:52
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В ноябре в восточной операционной зоне российские захватчики потеряли более 35 тысяч человек убитыми и ранеными.
ВСУ, карта Курахово
Россия стянула до 150 тысяч военных на трех направлениях / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

Коротко:

  • Враг несет большие потери во время наступлений
  • Противник пытается прорваться к окрестностям Курахово

Армия РФ сосредотачивает на трех направлениях фронта на востоке Украины около 150 тысяч военных. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире телемарафона.

"Хочу отметить, что в наступательных действиях на наших трех тактических направлениях - это Покровское, Кураховское и Времовское, участвуют силы и средства трех российских группировок войск "Центр", "Юг" и "Восток". Это в целом на трех направлениях около 150 тысяч личного состава", - сказал Волошин.

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В частности, на Покровском направлении российские военные сосредоточили более 70 тысяч военных, на Кураховском - около 35-36 тысяч, и на Времовском - около 40 тысяч.

В то же время, спикер подчеркнул, что враг несет большие потери во время наступлений. В ноябре в восточной операционной зоне российские захватчики потеряли более 35 тысяч человек убитыми и ранеными, а за прошедшую неделю потери противника составили более 8 тысяч человек.

Волошин рассказал, что на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага. Для противника на этом направлении важно выровнять линию обороны, ведь это даст возможность оккупантам перегруппироваться и вывести некоторые подразделения на восстановление.

"А потом уже сосредоточить их для дальнейшего наступления на этом участке фронта, как и на Покровском направлении", - сказал Волошин.

Он отметил, что враг продолжает пытаться прорваться к окрестностям Курахово и наносить огневое поражение всеми силами и средствами, и пытается оказывать огневое воздействие на город, чтобы взять его под контроль.

"Враг также не прекращает попыток, чтобы занять господствующие высоты и взять под огневой контроль пути и логистические маршруты, которые как раз ведут в город Курахово, чтобы прорвать, в частности, и оборону города. Российская армия интенсивно обстреливает город Курахово, используя как КАБы, так и артиллерию. Силы обороны сдерживают наступательные действия противника и наносят ему потери в живой силе и технике", - добавил Волошин.

По его словам, город контролируется Силами обороны Украины, а диверсионно-разведывательные группы оккупантов, которые прорываются, оперативно уничтожаются.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

В случае потери Покровска (Донецкая область) посыплется фронт в Днепропетровской области. Такое мнение выразил в Telegram украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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война в Украине оккупация Курахово Хортица
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