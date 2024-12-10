В случае потери Покровска, армия РФ прорвет еще одну область – военный

Днепропетровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение российских военных там будет быстрее.

https://glavred.info/ukraine/v-sluchae-poteri-pokrovska-armiya-rf-prorvet-eshche-odnu-oblast-voennyy-10621283.html Ссылка скопирована

Станислав "Осман" Бунятов (на фото слева) рассказал о последствиях потери Покровска / коллаж: Главред, фото: Википедия, 24 ОМБр им. короля Даниила

Коротко:

Последствия от возможной потери Покровска

Военный предупредил всех "ценителей переговоров" с РФ

В случае потери Покровска (Донецкая область) посыплется фронт в Днепропетровской области. Такое мнение выразил в Telegram украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Все уже смирились с тем, что россияне (нецензурн, - ред) зайдут в Покровск, но мало осознают, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепропетровской области", - отметил "Осман". видео дня

Военный объяснил, что Днепропетровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение российских военных там будет быстрее. Также он отметил, что как только россияне зайдут в Днепропетровскую область, то будут диктовать условия о полной передаче ее в состав РФ.

Бунятов уточнил, что его пост адресован в первую очередь депутатам, которые не понимают, где стоят оккупанты, а также для всех "ценителей переговоров".

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

Российская оккупационная армия сосредоточена на захвате города Покровск в Донецкой области. 8 декабря украинские войска перешли в наступление и вернули себе недавно утраченные позиции в районе города Великая Новоселка. Проблема в том, что эта атака произошла на участке фронта, который на самом деле не является критически важным ни для Украины, ни для России. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.По его словам, грядущая российская осада Покровска не зависит от того, какая сторона контролирует Великую Новоселку и близлежащие села.

Читайте также:

Кто такой Станислав "Осман" Бунятов 23-летний украинский военный, автор Telegram-канала "Говорят Снайпер", младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Российское полномасштабное вторжение Станислав встретил в Мелитополе, проживая там как гражданский. До захвата города оккупационными войсками занимался волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ и детских домов. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье. 7 марта 2022 года на добровольной основе вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред