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Россияне пошли в штурм с техникой: ситуация под Покровском значительно ухудшилась

Ангелина Подвысоцкая
10 декабря 2024, 04:45
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Российские оккупанты захватили населенные пункты Шевченко и Новотроицкое.
ВСУ
РФ штурмует техникой позиции ВСУ под Покровском / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что говорят военные:

  • Россияне захватили населенные пункты Шевченко и Новотроицкое
  • До Покровска останется несколько полей
  • Оккупанты штурмуют позиции ВСУ техникой

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Оккупанты фактически захватили населенный пункт Шевченко, который расположен перед Покровском, а также Новотроицкое.

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"Россияне оккупировали населенный пункт Шевченко перед Покровском. Небольшая часть населенного пункта в серой зоне, но чисто из-за того, что там "килл-зона" для оккупантов, наших там нет", - написал "Алекс".

Россияне также пытаются "продавливать" со стороны Пустыни. Лейтенант убежден, что если так дальше будет продолжаться и враг сможет закрепиться, что между оккупантами и Покровском будет всего несколько полей.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" акцентировал на том, что продвижение оккупантов на легкой и бронированной технике свидетельствует о недавней ротации, то есть на это направление подтянули новые силы.

"Новотроицкое оккупировано, большая часть Шевченко оккупирована. В захваченных населенных пунктах враг сразу выставляет мачты с антеннами, вероятно для работы дронами. Врага сдерживают преимущественно наши дроны, пехотинцев критически не хватает, большинство людей устали и демотивированы из-за постоянных боев", - отметил Бунятов.

По словам пленных оккупантов, россияне не имеют желания идти в штурм, однако им постоянно угрожают расстрелами.

Ситуация вблизи Покровска - последние новости

Напомним, лидер РФ Владимир Путин поручил российским войскам захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Однако, по словам Михаила Самуся, несмотря на ускорение темпов продвижения, оккупационные войска "застряли" в Покровске.

Также оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении, начав бои за поселок Шевченко, что на подступах к Покровску. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что враг активно использует пехоту для штурма, маневрируя оврагами и балками.

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Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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война в Украине вторжение России Покровск Станислав Бунятов
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