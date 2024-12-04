Ситуация тяжелая: россияне вошли в важный населенный пункт перед Покровском

Российские оккупанты уже захватили дома в населенном пункте Шевченко.

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РФ уже на подступах к Покровску / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Что говорят военные:

РФ пытается обойти Покровск с флангов

Россияне уже зашли в населенный пункт Шевченко

Ситуация на Покровском направлении очень сложная

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении. Уже начались бои за поселок Шевченко, что на подступах к самому Покровску. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Обстановка на участке Шевченко - Новотроицкое очень тяжелая, говорит лейтенант. Враг бросает в штурм много пехоты группами по 5-15 оккупантов. Россияне продвигаются оврагами, балками вдоль железной дороги и проходят по труднопроходимым местам.

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"Таким маневром пытаются обойти н.п. Шевченко, поэтому будут посылать еще больше живой силы, чтобы пробить коридор, обойти н.п. с перспективой взятия. Шевченко очень важный населенный пункт, ведь это фланг Покровска, до города оттуда буквально несколько полей", - заявил лейтенант ВСУ.

Впоследствии он уточнил, что россияне уже зашли в населенный пункт Шевченко, где заняли крайние дома.

"Пока только можно сказать о наличии россиян в некоторых домах, не идет речь о прорыве и тд, но от этого не сильно легче", - добавил он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что на Покровском направлении бешеная активность.

"За сегодня наши разведчики насчитали до 400 вражеских штурмовиков, штурмуют преимущественно без бронетехники, часть из них удалось уничтожить. Тяжело...", - написал Бунятов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, на Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ смогли стабилизировать ситуацию. Враг замедлил темпы наступления с севера (Кураховское водохранилище) и юга (Сухие Ялы).

Также россияне массово покидают свои позиции в оккупированной части Херсонской области из-за произвола командиров, сообщает партизанское движение "Атеш". Дезертирство спровоцировано групповыми избиениями, угрозами отправить на смертельные задания и круглосуточными дежурствами.

Как сообщал Главред, продолжаются тяжелые бои за поселок Великая Новоселка, важный стратегический пункт на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупантам нужно много пехоты и огневого ресурса для захвата этого населенного пункта, но его природные условия затрудняют захват.

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Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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