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ВСУ удалось: на Кураховском направлении темпы врага изменились, детали - Коваленко

Анна Косик
29 ноября 2024, 14:33
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Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на наиболее ожесточенных направлениях.
ВГУ, карта Курахово
Враг не может пробиться к ключевой трассе на Кураховском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Коваленко:

  • В районе Курахово ВСУ затормозили продвижение РФ
  • Россиянам не удается выйти на важную трассу
  • Враг не смог расширить зону своего контроля

На Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг не отказался от намерений оккупировать город Курахово. Однако ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на данном участке фронта.

Об этом OBOZ.UA рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, со стороны Кураховского водохранилища, что на севере, и Сухих Ялов на юге армия страны-агрессора России замедлилась.

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Что важно, на юге враг замедлил темпы наступления возле населенных пунктов, которые стали основной преградой для его прорыва на трассу 05010. Именно от этой автодороги противник планировал отталкиваться для дальнейших штурмов Кураховского направления.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

О ситуации непосредственно в Курахово Коваленко рассказал, что врагу не удалось расширить зону контроля, хотя армия РФ регулярно осуществляет механизированные накаты на город.

Попытки прорваться в центр также остаются провальными, но оккупационные войска продолжают штурмы украинских позиций. При этом враг несет большие потери.

Ситуация на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России не покидает попыток прорваться к Курахово в Донецкой области. Однако теперь враг нацелен еще и перерезать важную логистическую артерию ВСУ в районе Константинополя.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщал, что враг в последнее время рвется к окрестностям города Курахово и пытается прорвать оборону украинских защитников.

Накануне военный эксперт Иван Ступак предупреждал, что российские войска могут полностью окружить город Курахово в Донецкой области. Украинские военные смогут удержаться в городе лишь несколько недель, после чего могут быть вынуждены отступить.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине ВСУ Курахово российские войска Александр Коваленко новости Украины Фронт
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