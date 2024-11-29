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РФ нацелилась на ключевой населенный пункт: перед ВСУ стоит важная задача

Марина Фурман
29 ноября 2024, 01:25
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Противник на Харьковском направлении стремится отбить недавно утраченные позиции.
РФ нацелилась на ключевой населенный пункт: перед ВСУ стоит важная задача
ВСУ отбивают вражеские штурмы / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Основное:

  • РФ пытается занять важный населенный пункт на Харьковщине
  • Оккупанты обстреливают украинские позиции артиллерией и сбрасывают КАБы

Враг не отказывается от своих захватнических целей, поэтому пытается наступать по всей линии фронта. Сейчас на Харьковском направлении первоочередная задача - удержать населенный пункт Липцы. Об этом рассказал начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" Антон Баев в эфире "Громадського радіо".

По его словам, Липцы имеют господствующую высоту, с которой можно контролировать как и Харьков, так и логистические пути.

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"Вторжение противника было с целью занять именно этот населенный пункт, потому что это господствующая высота и с нее можно контролировать как сам город Харьков, так и логистические пути, которые идут в Харьков и из Харькова в сторону Луганска. Поэтому задача номер 1 - удержать эту высоту и не дать противнику возможности к ней прорваться", - сообщил он.

Как известно, населенный пункт Липцы находится между Глубоким и Лукьянцами и находится под контролем Сил обороны Украины.

Антон Баев также отметил, что противник стремится отбить недавно утраченные позиции. Для этого российские войска постоянно сосредотачивают свои силы и подтягивают резервы. Бои идут круглосуточно. Не утихают и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы.

"КАБы начали прилетать в тыловые районы нашей бригады для предотвращения подтягивания наших резервов", - поделился Антон Баев.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной.

Ранее представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгений Романов рассказывал, что в Волчанске постоянно продолжаются боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако тактику он не меняет.

Недавно аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы обороны Украины выбили врага из города Купянск в Харьковской области. Кроме того, аналитики заявили о продвижении российской оккупационной армии возле Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, а также в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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