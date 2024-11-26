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"Сплошные руины": РФ пытается разрушить укрепления ВСУ, названо направление

Алексей Тесля
26 ноября 2024, 19:59
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Враг стал чаще использовать управляемые авиабомбы и реактивные огнеметные системы.
'Сплошные руины': РФ пытается разрушить укрепления ВСУ, названо направление
ВСУ отражают атаки российских оккупантов / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ОК "Захід"

Главное:

  • Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников
  • Оккупанты не в состоянии продвигаться большими колоннами

О боях на Волчанском направлении рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгений Романов.

В Волчанске постоянно идут боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако тактику он не меняет, подчеркнул он в эфире информационного телевизионного марафона.

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"Разве, что в последнее время (враг, — ред.) стал чаще использовать управляемые авиабомбы и реактивные системы огнеметные, пытаясь разрушить те укрепления, за которые держатся украинские защитники", — отметил украинский офицер.

Вместе с тем он отметил, что оккупанты РФ постоянно пытаются держать украинские силы в напряжении, однако уже не в состоянии продвигаться большими колоннами, с тяжелой бронетехникой или идти большим количеством войск.

"Поскольку эта местность очень специфична после того, как там длительное время велись боевые действия. Это сплошные руины. Нет дорог, то, что есть – заминировано", — сказал спикер ОТГ "Харьков".

Он добавил, что на Волчанском направлении на дежурстве находятся огневые средства, а в воздухе постоянно осуществляется авиаразведка беспилотными системами и ударными дронами.

Волчанск Инфографика
/ Инфографика: Главред

"То есть продвинуться другим способом как малыми группами противник не может", — резюмировал Романов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске. В то же время российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске. Силы обороны Украины использовали ситуацию с переброской российских резервов для защиты Курской области РФ и смогли вернуть под свой контроль Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.

Как сообщал Главред, бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.

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Что за город Волчанск?

Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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ВСУ Харьковская область война России и Украины Волчанск
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