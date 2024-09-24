Сложная операция под обстрелами: ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный завод

Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.

https://glavred.info/ukraine/slozhnaya-operaciya-pod-obstrelami-gurovcy-osvobodili-volchanskiy-agregatnyy-zavod-10599770.html Ссылка скопирована

Бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На Харьковщине удалось освободить от оккупантов Волчанский агрегатный завод. Это сделали бойцы подразделений Главного управления разведки. Об этом сообщает ГУР.

Об успешном проведении операции доложили сегодня, 24 сентября. ГУРовцы зачистили все 30 зданий завода и передали его под контроль ВСУ.

Отмечается, что в операции были задействованы спецгруппы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор".

видео дня

"Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой. Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва)", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты непрерывно били по украинским защитникам КАБами, тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк", ударными дронами-камикадзе и артиллерией. Однако украинским бойцам удалось не только освободить завод, но и пополнить обменный фонд, взяв пленных.

Смотрите видео об освобождении Волчанского агрегатного завода:

Бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод / фото: скриншот

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред