Войска РФ отказываются штурмовать Волчанск: в бой бросают необученных - ОТГ 'Харьков'

В течение последних недель неоднократно наблюдались случаи отказов личного состава войск РФ от выполнения боевых задач, рассказал Виталий Саранцев.

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Россияне бросают на штурмы Волчанска подразделения без боевого опыта / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, 4 отдельная танковая бригада

На Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска на этом направлении несут значительные потери. В частности, к боям была привлечена четвертая разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского, но после серьезных потерь, на подкрепление к ней прибыла 128-я отдельная мотострелковая бригада. Также на Харьковщину отправляют военнослужащих из других подразделений.

"Но, по последним данным, подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку. Ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это новоприбывший личный состав, поднятый Россией мобилизационный ресурс", - отметил Саранцев. видео дня

Спикер добавил, что все чаще фиксируются случаи отказа российских военных выполнять боевые задачи. Особенно это заметно на направлениях Глубокое - Липцы и на Волчанском.

"Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять любые задачи. То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят, или обманом, или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, и отказываются в дальнейшем идти в бой", - рассказал Саранцев.

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - новости по теме

Напомним, украинские военные освободили около 2 квадратных километров в Харьковской области во время контрнаступления. Командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай Волохов отметил, что этот прорыв стал неожиданностью для врага.

Также на Харьковском направлении войска РФ готовятся к возобновлению штурмов, однако штурмовые группы 79-го мотострелкового полка 18-й дивизии отказываются выполнять приказы командования. Противник пытается оказывать давление на всех участках фронта, но без успеха.

Россия перебросила дополнительные силы в Харьковскую область для усиления штурмовых действий с целью возвращения утраченных территорий. Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что интенсивность боев в зоне ответственности бригады значительно возросла.

Как сообщал Главред, ситуация остается сложной в Волчанске, бои продолжаются даже внутри многоэтажек. Оккупанты применяют тактику "просачивания", перемещаясь между зданиями.

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