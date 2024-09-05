Мощное контрнаступление ВСУ: появились удивительные детали об освобождении территорий

Украинские военные освободили уже около 2 квадратных километров территорий на Харьковщине.

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Украинские военные освободили 2 кв. км территории в Харьковской области / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Украинские военные контрнаступают в Харьковской области. Они смогли освободить уже около 2 квадратных километров территорий. Об этом заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдула", сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что такой прорыв украинских военных стал настоящей неожиданностью для врага. В то же время ситуация остается напряженной в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады.

"Освободили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критическом для врага месте. И этим дали врагу вкусную звонкую пощечину. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов", - сказал Волохов. видео дня

При этом отмечается, что в ходе контрнаступления украинские военные применили в 2,5 раз меньше сил, чем было у врага. Ликвидировать удалось по меньшей мере 200 оккупантов.

Однако враг хочет отомстить, поэтому они постоянно пытаются "задавить" украинских военных постоянными штурмами.

"Он пытается накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро доехать. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени", - добавил он.

Кто такой Николай Волохов? Николай Волохов с позывным "Абдула" защищает Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады в подразделении "Терра" на Бахмутском направлении. В гражданской жизни Николай - мотогонщик, но сейчас он - аэроразведчик. Путь воина мужчина выбрал в 2014-м - во время боев за Мариуполь, сообщает УП.

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