'Они очень спешат': офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

Российские оккупанты ведут интенсивные наступательные операции в направлении Покровска и пытаются захватить город до 1 октября. Об этом в эфире 24 канала сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий
По его словам, радиоперехваты свидетельствуют о намерениях российских войск продолжать штурм позиций ВСУ с приказом командования взять город до 1 октября. Офицер 59-й ОМБр отметил, что россияне действуют в спешке, что подтверждается характером боев последних месяцев, и на это есть свои причины.
"Сейчас оккупанты спешат, ведь понимают, что скоро начнутся дожди. На линии, где сейчас находятся вражеские подразделения, не очень походишь и не поездишь даже. Донецкий грунт очень тяжелый. Там ступишь в мокрую землю и тебе сразу 10 килограммов к обуви прилипнет. Техника также там не протянет", - заявил Сергей Цехоцкий.видео дня
Офицер 59-й ОМБр добавил, что российский блицкриг на этом направлении потерпел неудачу, и противник был вынужден изменить тактику. Войска РФ сосредоточились в районе Селидово и прилегающих населенных пунктов для защиты своего левого фланга прорыва.
В то же время в ВСУ уверены, что россияне не смогут войти в Покровск, поскольку Силы обороны готовы к любому развитию событий, и шансы врага очень малы.
"Хотя у противника еще много сил, поэтому враг будет пытаться. Однако в отдельных местах Вооруженные Силы восстанавливают свои позиции, несмотря на значительное преимущество врага в количестве", - подытожил Сергей Цехоцкий.
Кто такой Сергей Цехоцкий?
Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.
Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты сосредотачивают силы и резервы для дальнейшего продвижения в направлении Покровска, но пока Силам обороны Украины удалось остановить наступление врага, сообщил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.
Сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что противник активизировался на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях.
Иностранные СМИ прогнозируют возможный захват Покровска и Донетчины весной следующего года, но военный эксперт Михаил Жирохов считает такие прогнозы преждевременными из-за неопределённости результатов осенней кампании.
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