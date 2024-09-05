'Они очень спешат': офицер ВСУ рассказал, до какой даты РФ хочет захватить Покровск

В ВСУ отметили, что россияне были вынуждены изменить тактику на Покровском направлении и сосредоточиться в районе города Селидово, Донецкой области.

https://glavred.info/ukraine/oni-ochen-speshat-oficer-vsu-rasskazal-do-kakoy-daty-rf-hochet-zahvatit-pokrovsk-10594532.html Ссылка скопирована

Бои возле Покровска - до какой даты РФ планирует захватить город / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты ведут интенсивные наступательные операции в направлении Покровска и пытаются захватить город до 1 октября. Об этом в эфире 24 канала сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий

По его словам, радиоперехваты свидетельствуют о намерениях российских войск продолжать штурм позиций ВСУ с приказом командования взять город до 1 октября. Офицер 59-й ОМБр отметил, что россияне действуют в спешке, что подтверждается характером боев последних месяцев, и на это есть свои причины.

"Сейчас оккупанты спешат, ведь понимают, что скоро начнутся дожди. На линии, где сейчас находятся вражеские подразделения, не очень походишь и не поездишь даже. Донецкий грунт очень тяжелый. Там ступишь в мокрую землю и тебе сразу 10 килограммов к обуви прилипнет. Техника также там не протянет", - заявил Сергей Цехоцкий. видео дня

Офицер 59-й ОМБр добавил, что российский блицкриг на этом направлении потерпел неудачу, и противник был вынужден изменить тактику. Войска РФ сосредоточились в районе Селидово и прилегающих населенных пунктов для защиты своего левого фланга прорыва.

В то же время в ВСУ уверены, что россияне не смогут войти в Покровск, поскольку Силы обороны готовы к любому развитию событий, и шансы врага очень малы.

"Хотя у противника еще много сил, поэтому враг будет пытаться. Однако в отдельных местах Вооруженные Силы восстанавливают свои позиции, несмотря на значительное преимущество врага в количестве", - подытожил Сергей Цехоцкий.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты сосредотачивают силы и резервы для дальнейшего продвижения в направлении Покровска, но пока Силам обороны Украины удалось остановить наступление врага, сообщил военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан.

Сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отметил, что противник активизировался на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях.

Иностранные СМИ прогнозируют возможный захват Покровска и Донетчины весной следующего года, но военный эксперт Михаил Жирохов считает такие прогнозы преждевременными из-за неопределённости результатов осенней кампании.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред