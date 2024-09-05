Без РФ закончить войну сложно: Зеленский анонсировал план будущих переговоров

Дипломатическое окончание войны будет проговорено на втором Саммите мира, но уже вместе с РФ, говорит Зеленский.

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На втором Саммите мира должны присутствовать представители России / Коллаж Офис президента, УНИАН

На втором Саммите мира обязательно будут присутствовать представители РФ, убежден президент. Для этого события Киев совместно с партнерами подготовит к рассмотрению детальный план окончания войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Мы подготовим, как мы сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали коммюнике первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркивает важный момент. По его мнению, "чем больше стран присоединятся, тем больше стран будут глубоко понимать детально этот план".

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Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Зеленский пообещал, что этот план будет предложен к рассмотрению на втором Саммите мира, и "обязательно там должны присутствовать представители России".

"Мы это понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И это нам понятно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, давайте подготовим план и позовем их", - сказал Зеленский.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

План окончания войны - что известно

Как известно, Зеленский раскрыл новые детали "плана победы" Украины, подчеркнув, что в случае его реализации РФ будет вынуждена закончить войну против Украины и принять устав ООН.

Изменить ход войны могут именно США. Украина нацелена на уничтожение стратегических объектов в РФ для защиты мирного населения и улучшения ситуации на фронте, однако все упирается в разрешение Штатов.

А вот снимут ли США ограничения на удары ВСУ вглубь РФ рассказал эксперт Жданов. По его мнению, сохранение ограничений по нанесению ударов по территории России американским дальнобойным оружием - это исключительно политическое решение Байдена.

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