Уничтожить потенциал РФ можно за четыре месяца: как США могут изменить ход войны

Украина нацелена на уничтожение стратегических объектов в РФ для защиты мирного населения и улучшения ситуации на фронте, однако все упирается в разрешение США.

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Разрешение на удары ATACMS ускорит ослабление РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот, U.S. ARMY

Украина месяцами наносит успешные удары по стратегическим объектам в стране-агрессоре России. Для того, чтобы ослаблять врага более эффективно ВСУ необходимо разрешение от США на использование дальнобойного оружия, такого как ATACMS.

В Штатах до сих пор не приняли решение по этому поводу, поэтому Украина продолжает действовать своими силами. Однако запрет США замедляет процесс достижения Украиной поставленных целей на годы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запака Олег Жданов.

По его словам, если Украина и в дальнейшем будет наносить удары по территории врага только своими беспилотниками, это будет 1 к 10 от эффективности по сравнению с применением ATACMS.

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"В ракете 300-500 кг тротила, а в беспилотнике - 30-50 кг. Если с ракетами мы могли бы за три-четыре месяца кардинально изменить положение фронта и ситуацию вообще, то с беспилотниками процесс растянется на три-четыре года", - пояснил эксперт.

ATACMS / Инфографика Главред

Кто такой Олег Жданов? Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Разрешение США на удары по территории России

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что атаки по военным объектам в дальнем тылу страны-агрессора России, имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий.

Накануне спикер Пентагона заявил, что политика США относительно "глубоких" ударов Украины по России все еще не изменилась - Вашингтон выступает против и не позволяет атаки ракетами ATACMS.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могли бы выделить Украине около 300 ракет ATACMS с перспективой их применения по территории агрессора России. Такая потенциальная помощь способна существенно усилить ВСУ, однако решения пока нет.

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