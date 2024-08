Решающее значение для Украины: почему США не позволяют бить по глубокому тылу России

Аналитики Института изучения войны сообщили, что атаки по военным объектам в дальнем тылу страны-агрессора России, имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий.

Несмотря на то, что РФ передислоцировала военные самолеты с российских авиабаз вблизи Украины, она использует глубокий тыл для создания инфраструктуры для поддержки военных операций против Украины, говорится в отчете ISW.

По оценкам ISW, в России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые США предоставили Украине.

Аналитики отмечают, что украинским войскам не обязательно наносить удары по каждому военному объекту в России в пределах досягаемости оружия, предоставленного Западом, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на оккупантов.

Кроме того, угроза ударов по тыловым районам России, вероятно, также побудит российское военное командование принимать решения о том, как распределить свои ограниченные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты большей территории.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.