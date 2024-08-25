Решающее значение для Украины: почему США не позволяют бить по глубокому тылу России

Аналитики отмечают, что украинским войскам не обязательно наносить удары по каждому военному объекту в России.

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Украине нужно разрешение США бить по глубокому тылу России / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что атаки по военным объектам в дальнем тылу страны-агрессора России, имеют решающее значение для ослабления военного потенциала агрессора на всем театре военных действий.

Несмотря на то, что РФ передислоцировала военные самолеты с российских авиабаз вблизи Украины, она использует глубокий тыл для создания инфраструктуры для поддержки военных операций против Украины, говорится в отчете ISW.

По оценкам ISW, в России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые США предоставили Украине.

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Аналитики отмечают, что украинским войскам не обязательно наносить удары по каждому военному объекту в России в пределах досягаемости оружия, предоставленного Западом, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на оккупантов.

Кроме того, угроза ударов по тыловым районам России, вероятно, также побудит российское военное командование принимать решения о том, как распределить свои ограниченные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты большей территории.

"Российские войска, вероятно, будут вынуждены переместить средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы со всей России, а также с линии фронта в Украине, чтобы обеспечить необходимое покрытие для защиты тыловых районов в пределах досягаемости западного оружия. Это возможно, создаст условия для того, чтобы Украина расширила собственные авиационные операции вдоль линии фронта", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, западные партнеры постепенно снимают ограничения с Украины на удары по российским военным объектам. Сейчас все еще действует запрет на применение малых баллистических ракет ATACMS.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главред

На территории российских приграничных областей существуют военные заводы, аэродромы, склады с боеприпасами и другие важные цели. На территории Курской, Белгородской и Воронежской областей есть по меньшей мере 5 аэродромов тактической авиации, которые РФ использует для атак на Харьков и Сумскую область.

Также есть несколько аэродромов в Краснодарском крае и Ростовской области. В целом ВС РФ используют около 40 аэродромов для ударов по Украине, включая стратегическую авиацию.

Военная помощь США

Напомним, что в Пентагоне сообщили, что США позволяют применять свое оружие для ударов по Курской области. Также будут продолжать работать с Украиной относительно стратегических целей наступления украинских войск на территории Курской области. Эта политика позволяет Украине открывать огонь в ответ для самозащиты.

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи. Как сообщает Белый дом, помощь Украине на этот раз выделили в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники с американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских Сил обороны.

США ввели новые санкции против России и приспешников агрессора. Этот пакет санкций охватывает 16 юрисдикций и более 100 физических и юридических лиц. В целом новый санкционный перечень США насчитывает более 400 физических и юридических лиц.

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