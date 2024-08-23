Ракеты для HIMARS и ПВО: США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

В пятницу, 23 августа, США объявили о новом пакете помощи Украине. Накануне СМИ обнародовали перечень вооружения и боеприпасов, которые могут передать ВСУ.
Пакет, скорее всего будет включать:
- боеприпасы к реактивным системам HIMARS;
- ракеты для систем противовоздушной обороны;
- противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;
- системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- транспортные средства и другое оборудование.
Как сообщает Белый дом, помощь Украине на этот раз выделили в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники с американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских Сил обороны. То есть помощь Украине смогут доставить значительно быстрее. В ведомстве добавили, что накануне Джо Байден провел разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет понятно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - сказал Байден.
Что такое Белый дом?
Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.
Военная помощь Украине от Запада
Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил Совету национальной безопасности страны разработать план расширенной поддержки Украины. Новая поддержка Киева, вероятно, будет иметь всеобъемлющий характер. В частности речь не только о военной помощи, но и об "экономической, промышленной, дипломатической".
Накануне стало известно, что бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины, в оппозиции говорят о замораживании финансовой.
Напомним, Белый дом "открыт" к отправке Украине ракет большой дальности до 400 км JASSM. Это дальнобойное оружие предназначено для ударов "воздух-земля" истребителями F-16.
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