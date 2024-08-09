Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

9 августа Министерство национальной обороны Литвы объявило о новом пакете военной помощи Украине, говорится на сайте ведомства. Он будет включать боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.
"Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один значительный пакет поддержки", - говорится в сообщении.
Новый пакет помощи Литва планирует передать Украине уже в этом месяце. Страна приготовила:
- 14 бронетранспортеров М113;
- зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;
- системы противодействия беспилотникам;
- индивидуальные подавители беспилотников; вездеходы с запасными частями;
- грузовые прицепы;
- 20-тонные телескопические погрузчики;
- колесные погрузчики;
- винтовки;
- боеприпасы;
- дымовые шашки;
- навесное оборудование и запчасти к оружию.
"Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором", - подчеркнул министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Он также добавил, что Литва внесет вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией. Эти страны передадут Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.
Что такое Министерство национальной обороны Литвы?
Министерство национальной обороны Литвы - правительственное учреждение Литвы, основанное в 1990 году. Его миссия: реализация совместной политики с НАТО, сотрудничество с зарубежными странами в сфере обороны, представление интересов Литвы в сфере координации международного гуманитарного права, управление национальной обороной и безопасностью финансовых ресурсов, обеспечение армии вооружением, оборудованием и другими ресурсами, внедрение политики управления персоналом, подготовка военного резерва, управление обязательной военной службой, подготовка общества для гражданского сопротивления, планирование национальной мобилизации, пишет Википедия.
Поддержка Литвы Украины - последние новости
В марте 2024 года литовское правительство решило присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о решении правительства страны выделить 35 миллионов евро на закупку боеприпасов.
Недавно Литва допустила возможность отправки в Украину западных войск. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа призвал прекратить проводить "красные линии" в вопросе помощи.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не скрыл своего удивления эффективностью ведения боев украинской армией даже в условиях дефицита боеприпасов и сокращения военной помощи Запада. Вместе с тем, министр призвал не затягивать с новыми поставками вооружения.
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