Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

Военная помощь Украине также будет включать зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.

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В пакете помощи есть крайне необходимое Украине оборудование и вооружение / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

9 августа Министерство национальной обороны Литвы объявило о новом пакете военной помощи Украине, говорится на сайте ведомства. Он будет включать боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.

"Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один значительный пакет поддержки", - говорится в сообщении.

Новый пакет помощи Литва планирует передать Украине уже в этом месяце. Страна приготовила:

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14 бронетранспортеров М113;

зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;

системы противодействия беспилотникам;

индивидуальные подавители беспилотников; вездеходы с запасными частями;

грузовые прицепы;

20-тонные телескопические погрузчики;

колесные погрузчики;

винтовки;

боеприпасы;

дымовые шашки;

навесное оборудование и запчасти к оружию.

"Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором", - подчеркнул министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Он также добавил, что Литва внесет вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией. Эти страны передадут Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.

Что такое Министерство национальной обороны Литвы? Министерство национальной обороны Литвы - правительственное учреждение Литвы, основанное в 1990 году. Его миссия: реализация совместной политики с НАТО, сотрудничество с зарубежными странами в сфере обороны, представление интересов Литвы в сфере координации международного гуманитарного права, управление национальной обороной и безопасностью финансовых ресурсов, обеспечение армии вооружением, оборудованием и другими ресурсами, внедрение политики управления персоналом, подготовка военного резерва, управление обязательной военной службой, подготовка общества для гражданского сопротивления, планирование национальной мобилизации, пишет Википедия.

Поддержка Литвы Украины - последние новости

В марте 2024 года литовское правительство решило присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о решении правительства страны выделить 35 миллионов евро на закупку боеприпасов.

Недавно Литва допустила возможность отправки в Украину западных войск. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа призвал прекратить проводить "красные линии" в вопросе помощи.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не скрыл своего удивления эффективностью ведения боев украинской армией даже в условиях дефицита боеприпасов и сокращения военной помощи Запада. Вместе с тем, министр призвал не затягивать с новыми поставками вооружения.

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