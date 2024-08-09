УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

Анна Косик
9 августа 2024, 20:49
301
Военная помощь Украине также будет включать зенитные комплексы, транспортное и логистическое оборудование и некоторое старое вооружение.
Флаг Литви, военная помощь
В пакете помощи есть крайне необходимое Украине оборудование и вооружение / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

9 августа Министерство национальной обороны Литвы объявило о новом пакете военной помощи Украине, говорится на сайте ведомства. Он будет включать боевую технику, системы противодействия беспилотникам, транспортные и логистические ресурсы, а также некоторое действительно необходимое вооружение.

"Литва продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь: министерство обороны Литвы готовит еще один значительный пакет поддержки", - говорится в сообщении.

Новый пакет помощи Литва планирует передать Украине уже в этом месяце. Страна приготовила:

видео дня
  • 14 бронетранспортеров М113;
  • зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами;
  • системы противодействия беспилотникам;
  • индивидуальные подавители беспилотников; вездеходы с запасными частями;
  • грузовые прицепы;
  • 20-тонные телескопические погрузчики;
  • колесные погрузчики;
  • винтовки;
  • боеприпасы;
  • дымовые шашки;
  • навесное оборудование и запчасти к оружию.

"Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине бороться с агрессором", - подчеркнул министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Он также добавил, что Литва внесет вклад в коалицию противовоздушной обороны во главе с Германией, США и Францией. Эти страны передадут Украине системы ПВО ближнего радиуса действия.

Что такое Министерство национальной обороны Литвы?

Министерство национальной обороны Литвы - правительственное учреждение Литвы, основанное в 1990 году. Его миссия: реализация совместной политики с НАТО, сотрудничество с зарубежными странами в сфере обороны, представление интересов Литвы в сфере координации международного гуманитарного права, управление национальной обороной и безопасностью финансовых ресурсов, обеспечение армии вооружением, оборудованием и другими ресурсами, внедрение политики управления персоналом, подготовка военного резерва, управление обязательной военной службой, подготовка общества для гражданского сопротивления, планирование национальной мобилизации, пишет Википедия.

Поддержка Литвы Украины - последние новости

В марте 2024 года литовское правительство решило присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о решении правительства страны выделить 35 миллионов евро на закупку боеприпасов.

Недавно Литва допустила возможность отправки в Украину западных войск. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа призвал прекратить проводить "красные линии" в вопросе помощи.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не скрыл своего удивления эффективностью ведения боев украинской армией даже в условиях дефицита боеприпасов и сокращения военной помощи Запада. Вместе с тем, министр призвал не затягивать с новыми поставками вооружения.

Читайте также другие новости из Литвы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Литва военная помощь Украина новости Украины
Реклама

Главное за день

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

22:06 Украина
На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолет

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолет

21:35 Мир
Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

20:55 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 12097

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4917

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Многих военных это задело : политолог объяснил инфантильность Залужного 4007

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак 2870

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак

Последние новости

22:11

Сотни ракет и шахедов: Иран готовит масштабную военную помощь для РФ

22:06

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

21:51

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

21:50

Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

21:35

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолетВидео

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
21:32

Курскую АЭС готовят к обороне - росСМИ

21:11

Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов

20:55

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

20:52

Удар дронов по Липецку: появились спутниковые фото последствий атаки

Реклама
20:49

Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

20:45

Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда

20:22

Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способВидео

20:22

Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати СердючкуВидео

19:49

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

Реклама
18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал про покушения на его жизнь

17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:35

Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВКВидео

16:33

Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способВидео

16:25

РФ не готова к боям в Курской области: будет перебрасывать войска - разведка Эстонии

16:23

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

16:08

Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование

16:00

И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - СтерненкоВидео

15:40

Рак уже не так страшен: топ-7 полезных свойств матчи от нутрициологов

Реклама
15:39

"Путин обжегся": оккупанты не могут переломить ситуацию на фронте

15:31

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знакВидео

15:08

50 человек попали под удар: стало известно количество погибших и раненых в КонстантиновкеФотоВидео

14:57

Чем обработать стену, чтоб не было плесени: простое и очень хорошее средствоВидео

14:32

"Колбасить" будет от Одессы до Москвы: сейсмолог спрогнозировал землетрясение

14:23

Олимпийские игры-2024: каноистки завоевали еще одно "серебро" для УкраиныФото

14:07

Большинство совершает роковую ошибку: как правильно заваривать чай в пакетиках

13:40

Россия будет отвечать: Зеленский резко отреагировал на удар по КонстантиновкеФото

13:37

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перевели в среднюю школу: что случилось

13:14

Прокляли до седьмого колена: молодуха путиниста Петросяна серъезно попала

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять