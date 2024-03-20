'Нас интересует скорость': Шмыгаль признался, когда Украина получит 800 тыс. снарядов

Чешская инициатива является дополнительным ресурсом, который наша страна также получит уже в текущем году, сказал премьер-министр.

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Украина вскоре получит артиллерийские боеприпасы от Чехии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/ukroboronprom,

Украина ожидает первую поставку артиллерийских боеприпасов уже в апреле по чешской инициативе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

По словам Шмыгаля, во время встречи Совета ассоциации ЕС-Украина, которая состоялась 20 марта в Брюсселе, обсуждался вопрос поиска источников финансирования для закупки артиллерийских снарядов, которую осуществляет Чехия. Украина ожидает получить первые партии боеприпасов уже в апреле этого года.

"Мы будем иметь их на поле боя уже в ближайшее время. Это важно, потому что нас интересует скорость, качество и своевременность поставок", - отметил премьер. видео дня

Шмыгаль подчеркнул, что эта инициатива является отдельным направлением сотрудничества между Украиной и Европейским союзом. Она позволит стране в этом году получить дополнительные ресурсы для укрепления своей обороноспособности, а графики поставок уже разрабатываются.

Литва присоединилась к чешской инициативе

Литовское правительство решило присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о решении правительства страны выделить 35 миллионов евро на закупку боеприпасов.

"Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы "Чешские боеприпасы". Вместе - к победе", - отметила она.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Инициатива Чехии

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч снарядов для Вооруженных Сил Украины. Однако для доставки этих снарядов в Украину необходимо дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, немецкое правительство предоставило "трехзначную миллионную сумму" на закупку боеприпасов для Украины.

Также журнал Spiegel отметил, что в Украине могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Есть возможность получить боеприпасы и в странах арабского мира, поскольку там есть значительные запасы. Кроме того, необходимые для Украины боеприпасы также можно найти на Балканах и в Африке.

Кроме этого, президент Чехии Петр Павел сообщил, что боеприпасы в ближайшее время попадут в Украину, общая сумма на закупку оружия уже собрана. Следующим шагом будет заключение соглашений и планирование действий с участием правительства Чехии и других участников инициативы.

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