На фронте поворотный момент, у ВСУ серьезный дефицит снарядов - CNN

Украинские военные нуждаются в немедленной военной помощи от США.

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У ВСУ серьезный дефицит снарядов на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты продвигаются вперед после выхода ВСУ из Авдеевки в Донецкой области. Это вызывает опасения относительно дальнейшей ситуации на этом направлении фронта. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов и они считают это "поворотным моментом" в войне.

"Мы чувствуем российское преимущество в личном составе, артиллерии и бронетехнике. Они понемногу продвигаются вперед. Здесь у нас не так много вариантов. Отступить или просто подождать, пока мы... как бы грустно это не звучало, пока нас всех не убьют. Без оружия. Это не та война, в которой можно сражаться мечом", - сказал один из украинских офицеров. видео дня

В издании добавляют, что российское командование отправляет своих оккупантов на незащищенные позиции, которые они пытаются разгромить. Враг продолжает наступать, несмотря на ошеломляющие потери.

Сейчас ожесточенные бои продолжаются возле населенных пунктов Тоненькое и Бердичев вблизи Авдеевки. Успех РФ связан с глубоким кризисом с боеприпасами в ВСУ.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Помощь США для Украины

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, что предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, республиканцы в Палате представителей отказываются рассматривать данный законопроект объясняя это обострением ситуации на границе с Мексикой.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх отметила, в случае отсутствия помощи от США, Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут бороться. Все будет зависеть от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский описал возможные шаги Украины в случае, если США не одобрят помощь. Он указал, что тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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