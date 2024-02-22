"Имеет решающее значение": Зеленский назвал шаги Украины, если США не одобрят помощь

Трудно будет найти альтернативу американской помощи, но в случае неполучения такой поддержки придется предпринимать другие шаги.

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Зеленский назвал шаги Украины, если США не одобрят помощь/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что очень сложно будет найти альтернативу американской помощи, если вдруг США не одобрят ее предоставление.

Без этой помощи еще больше украинских военных "будут в больницах". Об этом украинский президент сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что трудно будет найти "что-то похожее" на помощь от США, но Украина не останется на одном месте, ведь украинцы должны выжить и жить.

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Также Зеленский подчеркнул, что американская помощь имеет решающее значение.

"Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила. Но вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение", – подчеркнул глава Украинского государства.

Также он отметил, что без помощи от США будет больше и больше "героев, которые будут в больницах".

"Без нее у нас будет всё больше и больше таких героических ребят, которые будут в больницах, потому что если у вас нет настоящего защитного щита и немного мощной артиллерии, конечно, вы потеряете людей", – сказал Зеленский.

Помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол отмечал, что законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, вероятно, не будет рассмотрено до середины марта.

Напомним, в Bloomberg описали неожиданный сценарий событий в случае, если США не предоставят помощь Украине. Американский обозреватель Гэл Брэндс считает, если США не разблокируют помощь Украине, последствия "будут серьезными и глобальными". Это подорвет политику Америки на годы. Также Брэндс считает, если США перестанут поддерживать Украину, никто другой не сможет предоставлять военную помощь в таких объемах, как это делала Америка.

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