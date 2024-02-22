Документ о демобилизации срочников определен как неотложный. Проект закона может быть рассмотрен в парламенте уже 23 февраля.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekt-o-demobilizacii-srochnikov-10543934.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников.

Как сообщается в карточке проекта закона на сайте ВРУ, документ определен как неотложный. Законопроект уже направлен на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.

Скриншот itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card

Нардеп Алексей Гончаренко отметил в Telegram-канале, что проект закона может быть рассмотрен в парламенте уже 23 февраля.

видео дня

В законопроекте о демобилизации срочников, не указаны сроки - отмечается только, что она будет происходить по указу президента.

В частности, законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.

Народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, после того, как депутаты внесут свои поправки, законопроект будет направлен на рассмотрение в соответствующий комитет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответственность за проваленную мобилизацию в Украине не ляжет на одни плечи, она будет коллективной.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч людей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.