Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников.
Как сообщается в карточке проекта закона на сайте ВРУ, документ определен как неотложный. Законопроект уже направлен на рассмотрение Комитета по нацбезопасности.
Нардеп Алексей Гончаренко отметил в Telegram-канале, что проект закона может быть рассмотрен в парламенте уже 23 февраля.
В законопроекте о демобилизации срочников, не указаны сроки - отмечается только, что она будет происходить по указу президента.
В частности, законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.
Народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, после того, как депутаты внесут свои поправки, законопроект будет направлен на рассмотрение в соответствующий комитет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ответственность за проваленную мобилизацию в Украине не ляжет на одни плечи, она будет коллективной.
Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч людей.
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