Обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек - генерал Романенко

Этап, который предусматривает мобилизацию первых 300 тысяч человек в ряды ВСУ, должен быть достаточно быстрым, говорит генерал Романенко.

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Мобилизацию на первом этапе нужно проводить быстро - генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко / коллаж Главред, фото УНИАН

Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются в обязательномобилизации не менее 250-300 тысяч людей. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"В связи с тем, что мы запаздываем с решением задачи поставок личного состава (военнослужащих), это придется делать в ускоренном порядке и по этапам. Причем первый этап, который предусматривает мобилизацию первых 300 тысяч человек, должен быть достаточно быстрым. Дальше будем смотреть, как будет складываться ситуация, какими будут наши возможности и т.д. Так или иначе, на мой взгляд, в обязательном порядке необходимо не менее 250-300 тысяч", ‒ сказал он.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.

Народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

Также, не так давно в Министерстве юстиции Украины выдвинули предложение о мобилизации заключенных, не спрашивая их решения. Немного позже стало известно, как их могут использовать на фронте.

К тому же, вопрос о мобилизации в Украине комплексный - но в первую очередь он касается ротации военнослужащих на фронте. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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