Рада проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации: детали

Украинские парламентарии поддержали в первом чтении законопроект №10449, которым предусмотрены новые правила проведения мобилизации в Украине.

https://glavred.info/politics/rada-progolosovala-za-osnovu-zakonoproekt-o-mobilizacii-10539737.html Ссылка скопирована

Верховная Рада, мобилизация / Коллаж УНИАН

Верховная Рада Украины в среду, 7 февраля, приняла в первом чтении законопроект №10449, которым предусматривается усиление мобилизации в Украине. Документ поддержали 329 нардепов. Об этом сообщил ервый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он сообщил, что парламентарии поддержали правительственный законопроект. Ожидается, что закон будет принят в целом в последний месяц февраля. Документ будет подписан в начале марта и вступит в силу в апреле.

"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее внесение поправок 14 дней до 21 февраля и последующее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последний месяц февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - считает нардеп.

видео дня

.

Новость дополняется

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.