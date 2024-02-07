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Рада проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации: детали

Андрей Ганчук
7 февраля 2024, 13:28
Украинские парламентарии поддержали в первом чтении законопроект №10449, которым предусмотрены новые правила проведения мобилизации в Украине.
Верховная Рада, мобилизация
Верховная Рада, мобилизация / Коллаж УНИАН

Верховная Рада Украины в среду, 7 февраля, приняла в первом чтении законопроект №10449, которым предусматривается усиление мобилизации в Украине. Документ поддержали 329 нардепов. Об этом сообщил ервый заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он сообщил, что парламентарии поддержали правительственный законопроект. Ожидается, что закон будет принят в целом в последний месяц февраля. Документ будет подписан в начале марта и вступит в силу в апреле.

"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее внесение поправок 14 дней до 21 февраля и последующее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последний месяц февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", - считает нардеп.

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мобилизация Верховная Рада
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