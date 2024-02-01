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"Будет много правок": в Раде рассказали, когда примут законопроект о мобилизации

Ангелина Подвысоцкая
1 февраля 2024, 16:52
Глава комитета по вопросам нацбезопасности убежден, что быстрого принятия законопроекта ожидать не следует.
Верховная Рада, украинские военные
В Раде сказали, когда примут новый законопроект о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине могут принять новый законопроект о мобилизации. Однако быстро это не произойдет из-за "противоречивых норм". Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что документ внесут в сессионный зал после рассмотрения в профильном комитете. Его могут дорабатывать перед первым чтением в Раде или примут в первом чтении как можно скорее, чтобы после этого запустить процесс и убрать все "противоречивые" нормы ко второму чтению.

"Но процесс принятия законопроекта в целом, видимо, не будет быстрым. Ведь кроме предложений комитета мы ожидаем также значительного количества правок от коллег из парламента", - сказал Чернев.

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Мобилизация в Украине

Напомним, 30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и многое другое, включая основания для увольнения с военной службы.

Согласно новому законопроекту, в Украине хотят снизить призывной возраст до 25-ти лет; блокировать банковские счета, если военнообязанный не придет в ТЦК и СП после вручения повестки; разрешить осужденным идти на фронт и многое другое.

Депутат Инна Совсун заявила, если будет необходимо, следует мобилизовать женщин, поскольку Конституция Украины предусматривает участие всех граждан в защите государственности. По ее словам, это будет оправданным шагом, если ситуация потребует мобилизации женщин и не будет альтернативных вариантов.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил позицию о недопустимости некоторых норм в законопроекте о мобилизации.

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