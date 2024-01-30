"Хороших решений не осталось": нардеп насторожил новым законом о мобилизации

Одним из самых актуальных вопросов в Украине является регистрация нового законопроекта о мобилизации.

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Нардеп насторожил новым законом о мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56ОММБ

Не так давно стало известно, что в Украине разрабатывается новый законопроект о мобилизации, который правят и дорабатывают в Министерстве обороны страны. Однако согласно информации из разных источников, проект закона содержит много резонансных решений. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк из фракции "Слуга народа" в беседе с Telegraf.

Согласно словам нардепа, законопроект может появиться в доступе не раньше марта 2024 года. Всё дело в том, что власть Украины предпринимает попытки найти решения, которые сможет воспринять украинское общество.

Как сообщает президент Украины Владимир Зеленский, законопроект должен быть комплексным и учитывать не только вопросы мобилизации, но и другие, например, момент демобилизации украинских военных.

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Также Сергей Нагорняк предупредил, что в законопроекте практически не осталось хороших решений и самая главная задача Украины выбрать из тех, что есть - самые оптимальные.

"По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Сейчас из плохих решений пытаются выбрать лучшее, которое может быть воспринято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось. Ситуация на фронте сегодня еще как-то позволяет нам удерживать позиции теми людьми, которые есть в бригадах. Но по опыту моего постоянного общения с военными могу констатировать, что в бригадах есть серьезный некомплект. Поэтому мобилизация критически необходима, чтобы пополнить уже созданные бригады, речь даже не идет о новых подразделениях", - сказал нардеп.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал об электронных повестках. Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали решению.

Также, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

Помимо прочего, над новым проектом закона о мобилизации работают Кабмин и парламентский комитет, рассказал народный депутат и дипломат Богдан Яременко. Он добавил, что готов проголосовать за очень много вещей, которые не нравятся обществу и понимает, что нужно дать ответ тем, кто воюет уже два года подряд, на вопрос о демобилизации.

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