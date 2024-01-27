УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

Юрий Берендий
27 января 2024, 16:15
Народный депутат Егор Чернев рассказал, будут ли мобилизовать женщин в новом законопроекте о мобилизации и будет ли снижение мобилизационного возраста.
Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта
В Раде раскрыли детали "новой" мобилизации в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Среди мужчин есть достаточно потенциальных резервов для ответа на потребности Генерального штаба по обороне Украины от российской агрессии, поэтому не планируется мобилизовать женщин в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Чернев подчеркнул, что закон о мобилизации касается мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, а не всех граждан Украины.

"Позиция президента, позиция нашего комитета и думаю, что в принципе, позиция большинства парламентариев заключается в том, что не нужно на сегодняшний день добавлять женщин к мобилизационному ресурсу, потому что есть у нас на сегодняшний день достаточно мобилизационного ресурса именно среди мужчин в возрасте 27-60 лет или возможно, как предлагается в этом законопроекте, снижение мобилизационного возраста до 25 лет", - сказал Чернев.

видео дня

Он считает, что во исполнение будущего законодательства о мобилизации будет достаточно лиц мужского пола, чтобы удовлетворить потребности Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, в Украине введут сертификаты для военнообязанных граждан мобилизационного возраста, который сейчас охватывает возраст от 27 до 60 лет. Чернев отметил, что эти сертификаты будут иметь электронную форму.

"Ожидается, что это будет электронный условный QR-код, возможно какое-то приложение или в существующих государственных приложениях, но точно не в "Дії", и это будет возможность проверить всю информацию о военнообязанном, о семейном положении, о том, имеет ли он отсрочку от мобилизации и т.д. То есть, это тот документ, который, я думаю, заменит наличие военного билета", - пояснил он.

Депутат также отметил, что документ будет формироваться в электронном формате. Сейчас в Министерстве обороны проводится работа над созданием концепции.

"Для этого, например, не нужно будет приходить в ТЦК, и для обновления своих данных, это можно будет сделать со своего ноутбука дома", - пояснил Чернев.

Егор Чернев также высказал предположение, что эти сертификаты будут включать в себя медицинские данные. Однако он подчеркнул, что в комитете по вопросам национальной безопасности еще не имели возможности ознакомиться с новым законопроектом по мобилизации.

"То, что было опубликовано в онлайн-изданиях - я также не имею подтверждения, что это являются реальными документами или они реально отражают позицию Министерства обороны и того законопроекта, который они готовят", - резюмировал народный депутат.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине рассматривают возможность мобилизации мужчин и женщин возрастом от 18 лет, а также намерение отправить заключенных на фронт. Об этом рассказал подполковник Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Ожидается, что 26 января правительство подаст законопроект о мобилизации в Верховную Раду. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты могут рассмотреть обновленную версию законопроекта о мобилизации уже 6 февраля.

В Украине разворачивается масштабная мобилизация, и по словам военного обозревателя и полковника в отставке Сергея Грабского, не следует ожидать мягких мер. Он считает, что общество несёт ответственность за проблемы, связанные с мобилизацией.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине
Реклама

Главное за день

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

17:00 Украина
Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

16:15 Украина
"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

15:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:00

"Колонны горят": боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

16:56

Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты

16:49

Мощный удар по командному пункту в Севастополе: в Крыму "слили" данные о потерях

16:15

Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

16:09

ВСУ и СБУ работают: нардеп сделал прогноз о сокрушении Крымского моста

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:50

"50 лет мира": у Зеленского назвали, как закончить войну поражением России

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

14:42

"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

14:36

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

Реклама
14:26

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:22

Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

14:19

День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

14:00

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

13:57

РФ может пойти в большую атаку на Харьковщине: Синегубов назвал направлениеВидео

13:42

Гороскоп на завтра 28 января: Скорпиону - новые друзья, Водолею - новости от родственников

13:16

В США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц: в Bloomberg узнали детали

13:11

Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине - ОВА

13:07

Только люди с самым острым зрением найдут яблоко за 9 секунд: иллюзия для гениев

12:42

Румыния отказалась от участия в Евровидении - 2024: что произошло

12:32

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл детали

Реклама
12:27

Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переездВидео

12:06

Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

11:58

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

11:56

Церковный праздник 28 января: запреты на день преподобного Ефима

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

08:25

Только гений найдет число 7525 за 8 секунд: необычайная оптическая иллюзия

08:10

Морская блокада России: новая угроза для Кремлямнение

07:55

В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

06:10

Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

Реклама
03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

23:40

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

23:13

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

22:54

Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

22:54

Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюдаВидео

22:35

Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять