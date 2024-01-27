Мобилизация в Украине: в Раде сообщили о деталях нового законопроекта

Народный депутат Егор Чернев рассказал, будут ли мобилизовать женщин в новом законопроекте о мобилизации и будет ли снижение мобилизационного возраста.

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В Раде раскрыли детали "новой" мобилизации в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Среди мужчин есть достаточно потенциальных резервов для ответа на потребности Генерального штаба по обороне Украины от российской агрессии, поэтому не планируется мобилизовать женщин в Вооруженные силы Украины. Об этом заявил народный депутат, заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Чернев подчеркнул, что закон о мобилизации касается мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, а не всех граждан Украины.

"Позиция президента, позиция нашего комитета и думаю, что в принципе, позиция большинства парламентариев заключается в том, что не нужно на сегодняшний день добавлять женщин к мобилизационному ресурсу, потому что есть у нас на сегодняшний день достаточно мобилизационного ресурса именно среди мужчин в возрасте 27-60 лет или возможно, как предлагается в этом законопроекте, снижение мобилизационного возраста до 25 лет", - сказал Чернев. видео дня

Он считает, что во исполнение будущего законодательства о мобилизации будет достаточно лиц мужского пола, чтобы удовлетворить потребности Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, в Украине введут сертификаты для военнообязанных граждан мобилизационного возраста, который сейчас охватывает возраст от 27 до 60 лет. Чернев отметил, что эти сертификаты будут иметь электронную форму.

"Ожидается, что это будет электронный условный QR-код, возможно какое-то приложение или в существующих государственных приложениях, но точно не в "Дії", и это будет возможность проверить всю информацию о военнообязанном, о семейном положении, о том, имеет ли он отсрочку от мобилизации и т.д. То есть, это тот документ, который, я думаю, заменит наличие военного билета", - пояснил он.

Депутат также отметил, что документ будет формироваться в электронном формате. Сейчас в Министерстве обороны проводится работа над созданием концепции.

"Для этого, например, не нужно будет приходить в ТЦК, и для обновления своих данных, это можно будет сделать со своего ноутбука дома", - пояснил Чернев.

Егор Чернев также высказал предположение, что эти сертификаты будут включать в себя медицинские данные. Однако он подчеркнул, что в комитете по вопросам национальной безопасности еще не имели возможности ознакомиться с новым законопроектом по мобилизации.

"То, что было опубликовано в онлайн-изданиях - я также не имею подтверждения, что это являются реальными документами или они реально отражают позицию Министерства обороны и того законопроекта, который они готовят", - резюмировал народный депутат.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине рассматривают возможность мобилизации мужчин и женщин возрастом от 18 лет, а также намерение отправить заключенных на фронт. Об этом рассказал подполковник Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Ожидается, что 26 января правительство подаст законопроект о мобилизации в Верховную Раду. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты могут рассмотреть обновленную версию законопроекта о мобилизации уже 6 февраля.

В Украине разворачивается масштабная мобилизация, и по словам военного обозревателя и полковника в отставке Сергея Грабского, не следует ожидать мягких мер. Он считает, что общество несёт ответственность за проблемы, связанные с мобилизацией.

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