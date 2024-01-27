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Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

Юрий Берендий
27 января 2024, 14:51
Депутат очертил возможные последствия для украинского народа в случае победы России в войне против Украины.
Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России
В Раде рассказали, что будет в случае победы России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В случае победы Российской Федерации в войне против Украины мир станет намного хуже, а Украина будет местом, где украинцы не смогут жить. Об этом во время чата на Главреде заявил народный депутат Украины дипломат Богдан Яременко.

"Возможно, кто-то в Украине думает, что не многое изменится в результате смены администрации с украинской на российскую, но я думаю, что изменится многое для подавляющего большинства украинцев, которые привыкли жить в уважении к себе. А мы стали тщеславными людьми, хотим иметь то, чего заслуживаем, понимаем, что заслуживаем хорошего, причем много хорошего", - указывает депутат.

По его словам, современная российская культура не в состоянии обеспечить это. Нардеп добавляет, что для тех, кто надеялся на лучшее, такая ситуация может стать разочарованием. А для более активных лиц это может стать угрозой для их жизни и свободы.

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"Мы видели, как все это происходило в Крыму, как россияне немедленно массово зачищают территорию. Буча - вот вам образец того, что происходит в плане подготовки территории для деятельности российской администрации. Те, кто сопротивляется или может сопротивляться, с точки зрения россиян, физически уничтожаются очень жестким способом. Думаю, что расстрельные списки по большинству городов есть. Нет никакого сомнения, что в них есть все депутаты, подавляющее большинство представителей министерств, политики, которые не у власти, а также общественные активисты", - отмечает дипломат.

Богдан Яременко отмечает, что у украинцев нет другого выбора, кроме как победить и отстоять свое.

"В первые дни войны я очень боялся, что мы можем проиграть. Когда понял, что россияне не могут захватить аэропорты вокруг Киева, моя вера в то, что мы не проиграем эту войну, с каждым днем становилась крепче. Как украинец, я к лету 2022 года уже не сомневался в том, что мы не проиграем эту войну. Как для международника, для меня финальной точкой стал приезд Байдена в Киев, который показал, что мир не видит Украину стороной, которая проигрывает в этой войне. Этот визит был почти год назад. Американские президенты не приезжают туда, где они могут проиграть. Это стратегический расчет", - делает вывод депутат.

Депутат указывает на то, что украинцы будут вынуждены пройти через много испытаний, потерять многое, и это также будет трудно с экономической точки зрения. Однако, по его словам, в конце концов, украинский народ сможет получить то, за что боремся - право на самостоятельное определение нашего будущего на собственной земле.

Яременко добавляет, что в войне уже есть некоторые положительные моменты, такие как полная интеграция Украины в мировое сообщество: культурно, информационно, ментально и политически.

"Мы стали частью мира. Уже все знают Christmas carol's, и знают, что Леонтович - украинец, что "Мрия" - это украинский, а не российский самолет, пусть даже и уничтоженный, и что Pink Floyd поют украинскую песню "Червона калина". То есть мы стали частью информационного поля, абсорбированы миром как его часть. Это и является свидетельством того, что полностью уничтожить нас уже невозможно, мы восстановимся. Гарантией тому есть и украинцы, которые разъехались по всему миру, и украинцы, которые воюют в Украине. Мы способны продуцировать огромный культурный, общественный и социальный продукт. Это является свидетельством того, что у нас просто невероятная способность к регенерации, к восстановлению себя", - резюмировал народный депутат Украины Богдан Яременко.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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