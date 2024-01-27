Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

В британской разведке прокомментировали захват российскими войсками двух населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях и указали на главную цель врага.

https://glavred.info/ukraine/nastuplenie-s-3-napravleniy-britanskaya-razvedka-nazvala-glavnuyu-cel-rossiyan-10536626.html Ссылка скопирована

В британской разведке проанализировали ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Авдеевка продолжает оставаться ключевым направлением для наступательных операций российских оккупационных войск. Вражеские силы осуществляют трехстороннюю атаку с целью окружения города с севера, юга и востока. Об этом в соцсети Х сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В британской разведке проанализировали последние заявления военно-политического руководства РФ по захвату села Крохмальное на Харьковщине и села Веселое возле Бахмута, однако отмечается, что эти события "являются стратегически несущественными".

"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крохмального - 45. Это - продолжение незначительного продвижения России, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне", - говорится в обзоре.

видео дня

Главной целью российских войск остается захват города Авдеевка в Донецкой области. По данным Министерства обороны Великобритании, они проводят наступление с трех направлений - южного, северного и восточного - с целью окружить этот населенный пункт.

"Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванных боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавляют там.

По данным британской разведки, несмотря на попытки российских сил проникнуть в тыл украинских позиций в Авдеевке через тоннели, украинские контратаки успешно сдерживают их от дальнейшего продвижения в пределах города.

"Поскольку основной путь снабжения в Авдеевку остается нетронутым, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель", - подытоживается в обзоре.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Таврическом направлении наблюдается значительная активизация российских оккупационных войск. Как отметил бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Телеграмме, такая ситуация продолжается уже вторые сутки подряд.

Аналитики Института изучения войны подтвердили, что российские оккупанты продолжают продвигаться в Авдеевке. Они достигли ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной и продолжают движение к юго-западной части города.

Впоследствии начальник МВА сообщил, что ситуация в районе Авдеевки обостряется, поскольку оккупанты с начала года совершили 300 авиаударов. Город находится под серьезным обстрелом, однако комплекс "Царская охота" и улица Соборная остаются под контролем Сил обороны Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.