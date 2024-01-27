УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

Юрий Берендий
27 января 2024, 14:00
В британской разведке прокомментировали захват российскими войсками двух населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях и указали на главную цель врага.
Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян
В британской разведке проанализировали ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Авдеевка продолжает оставаться ключевым направлением для наступательных операций российских оккупационных войск. Вражеские силы осуществляют трехстороннюю атаку с целью окружения города с севера, юга и востока. Об этом в соцсети Х сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В британской разведке проанализировали последние заявления военно-политического руководства РФ по захвату села Крохмальное на Харьковщине и села Веселое возле Бахмута, однако отмечается, что эти события "являются стратегически несущественными".

"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крохмального - 45. Это - продолжение незначительного продвижения России, в то время, как Украина сосредотачивается на активной обороне", - говорится в обзоре.

видео дня

Главной целью российских войск остается захват города Авдеевка в Донецкой области. По данным Министерства обороны Великобритании, они проводят наступление с трех направлений - южного, северного и восточного - с целью окружить этот населенный пункт.

"Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванных боеприпасами украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавляют там.

По данным британской разведки, несмотря на попытки российских сил проникнуть в тыл украинских позиций в Авдеевке через тоннели, украинские контратаки успешно сдерживают их от дальнейшего продвижения в пределах города.

"Поскольку основной путь снабжения в Авдеевку остается нетронутым, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в течение ближайших недель", - подытоживается в обзоре.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Таврическом направлении наблюдается значительная активизация российских оккупационных войск. Как отметил бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Телеграмме, такая ситуация продолжается уже вторые сутки подряд.

Аналитики Института изучения войны подтвердили, что российские оккупанты продолжают продвигаться в Авдеевке. Они достигли ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной и продолжают движение к юго-западной части города.

Впоследствии начальник МВА сообщил, что ситуация в районе Авдеевки обостряется, поскольку оккупанты с начала года совершили 300 авиаударов. Город находится под серьезным обстрелом, однако комплекс "Царская охота" и улица Соборная остаются под контролем Сил обороны Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка
Реклама

Главное за день

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

14:36 Мир
Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:26 Украина
Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

14:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:51

Все это уже было в Крыму: в Раде рассказали, что будет в случае победы России

14:42

"Новая Московия" вместо РФ: Россия скукожится до Подмосковья – командир РДК

14:36

Путин "собрался" воевать еще несколько лет: в The Telegraph назвали сроки

14:26

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков: в ВСУ ответили

14:22

Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:19

День ангела в феврале 2024: как назвать новорожденного в этом месяце

14:00

Наступление с 3 направлений: британская разведка назвала главную цель россиян

13:57

РФ может пойти в большую атаку на Харьковщине: Синегубов назвал направлениеВидео

13:42

Гороскоп на завтра 28 января: Скорпиону - новые друзья, Водолею - новости от родственников

Реклама
13:16

В США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц: в Bloomberg узнали детали

13:11

Российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине - ОВА

13:07

Только люди с самым острым зрением найдут яблоко за 9 секунд: иллюзия для гениев

12:42

Румыния отказалась от участия в Евровидении - 2024: что произошло

12:32

Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл детали

12:27

Гороскоп Таро на февраль 2024: Ракам - хорошая новость, Львам - ссора, Девам - переездВидео

12:06

Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

11:58

Отступили с огромными потерями: полковник ВСУ рассказал о боях под Бахмутом

11:56

Церковный праздник 28 января: запреты на день преподобного Ефима

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

Реклама
10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

08:25

Только гений найдет число 7525 за 8 секунд: необычайная оптическая иллюзия

08:10

Морская блокада России: новая угроза для Кремлямнение

07:55

В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

06:10

Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

23:40

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

Реклама
23:13

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

22:54

Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

22:54

Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюдаВидео

22:35

Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

22:29

Сложно ходить: предательница Асти обратилась к поклонникам

21:40

В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

21:30

Оккупантов бросят в Украине: нардеп рассказал, выведет ли РФ войска в 2024 году

21:22

Сертификаты военнообязанных: в Украине внедрят новый документ

21:08

"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

20:55

Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять