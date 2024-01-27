Бунт республиканцев, подогрев от Трампа и ультиматум Байдена: что происходит в Техасе

Ситуация на границе с Мексикой – главный эпизод противостояния между Республиканцами и Демократами, из-за которого до сих пор не проголосована помощь Украине.

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Байден предупредил власти Техаса о готовности применить силу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube, соцсети

В Соединенных Штатах Америки нарастает напряженность между федеральным правительством и властями-республиканцами штата Техас из-за ситуации с незаконной миграцией на южной границе. Полиция Техаса больше двух недель назад взяла под свой контроль границу с Мексикой и не пускает к патрулированию пограничную службу США.

Президент Джо Байден требует снять пограничные заграждения, которые соорудили местные власти. Верховный суд разрешил таможенной и пограничной службе патрулировать границу, однако губернатор Техаса решил не выполнять требования и задействовал бойцов Национальной гвардии.

Ситуацию активно используют сторонники Дональда Трампа и сам бывший американский глава государства, чтобы повысить свои президентские рейтинги.

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Главред разбирался, что происходит в Техасе.

В чем причина конфликта в Техасе

Президент Джо Байден в понедельник, 19 января, призвал Конгресс поддержать двухпартийное соглашение по вопросу границы, которое стало частью законодательных инициатив, включающих помощь Украине, Израилю и Тайваню. Через три дня, 22 января, Верховный суд США поддержал Байдена и постановил ликвидацию колючей проволоки с границы Техаса и Мексики. Ранее ее установили местные власти Техаса в рамках инициативы губернатора под названием "Одинокая звезда".

В Белом доме назвали размещение колючей проволоки "политическими трюками Техаса", которые усложняют исполнение обязанностей службами на границе с Мексикой.

Впрочем, губернатор Техаса Грег Эбботт отказался убирать заграждения и приказал полицейским возводить новые укрепления для сдерживания мигрантов. Он заявил о готовности противостоять центральной власти, а ему на помощь отправились силы Нацгвардии как минимум 10 штатов.

Также Эббот решил запустить 1 статью секции 10 параграфа 3 Конституции США, которая позволяет штату самостоятельно объявить военное положение без согласования с Вашингтоном.

В ответ Белый дом дал Техасу время до конца 27 января предоставить пограничникам полный контроль над участком границы, где соорудили колючую проволоку. В противном случае администрация Байдена может применить силу.

Что означают события в Техасе для Украины

Республиканцы требуют от президента Байдена усилить границу с Мексикой в обмен на выделение Украине 61 миллиарда долларов помощи. Байден готов пойти на уступки, однако один из лидеров республиканцев, потенциальный кандидат в президенты Трамп выступает против сделки и использует тему мигрантов в своей избирательной кампании.

Пока проблема не решена, США не могут оказывать военную помощь Украине, поскольку Конгресс на фоне противостояния демократов и республиканцев не голосует за выделение средств.

Причем Трамп заинтересован, чтобы миграционный кризис не был урегулирован до ноября, когда состоятся президентские выборы в США.

Политическое противостояние в США

Традиционно южные приграничные штаты считаются "республиканскими", и сами республиканцы, и Дональд Трамп, активно пользуются такой ситуацией для усиления своих позиций в предвыборной гонке. Северо-восточные штаты в основном поддерживают демократов и Байдена и раньше практически не сталкивались с проблемой мигрантов.

В такой ситуации власти Техаса решили переправлять нелегальных мигрантов как раз таки на север страны. Как автобусами и самолетами. По этой причине в Нью-Йорке, Чикаго и других крупных городах севера появились проблемы с мигрантами. Местные власти вынуждены сокращать финансирование на ряд программ, чтобы решить миграционные вопросы.

Техас поддержали губернаторы-республиканцы

В Politico написали, что 25 губернаторов-республиканцев поддержали Техас и его "конституционное право на самооборону".

"Мы солидарны с нашим коллегой-губернатором Грегом Эбботтом и штатом Техас в использовании всех инструментов и стратегий, включая заборы из колючей проволоки, для защиты границы", - сказано в письме. "Красные" - штаты, которые поддержали Техас, темно серым обозначен сам Техас / Соцсети

Что заявил Байден о ситуации в Техасе

На сайте Белого дома опубликовано заявление Байдена, в котором он отметил, что проблема на южной границе существует давно. По словам главы американского государства, демократы и республиканцы работают над законопроектом, чтобы разрешить проблему.

"Слишком долго мы все знаем, что граница нарушена. Это давно пора исправлять. Вот почему два месяца назад я поручил своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы серьезно и окончательно решить пограничный кризис. Вот что они делали в течение нескольких недель. Работаем круглосуточно, по праздникам и выходным", - сказал Байден.

Также он добавил, что закон, который впоследствии будет принят Конгрессом, станет самым жестким, справедливым и обеспечит безопасность границы с Мексикой.

"То, о чем было договорено, – если оно будет принято как закон – станет самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границы, который когда-либо проводился в нашей стране. Это дало бы мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она станет перегруженной. И если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект", - подчеркнул Байден.

Позиция Трампа по Техасу

45-й президент Штатов Дональд Трамп подогревает кризис в Техасе. Он призвал американские штаты направить войска к южной границе, предотвратить въезд нелегалов и выдворить их из США.

"Те, кого Байден упустил, не должны чувствовать себя комфортно, потому что они уйдут домой", - сказал Трамп.

В чем особенность Техаса

Техас – один из самых важных для американской экономики штатов. Это около 9% ВВП всей страны, центр нефтедобычи США. Техас занимает 3-е место в мире по добыче нефти после РФ и Саудовской Аравии.

ВВП Техаса составляет до 2 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП Южной Кореи, Бразилии, России, Испании и ряда других стран.

Россия и "отделение Техаса"

Российские пропагандисты начали использовать тему внутриполитического кризиса в Штатах, чтобы придумать "отделение Техаса".

Голос Америки пишет, что Россия уже поддерживала маргинальные сепаратистские инициативы в США, которые обычно распространяются анонимно фейковыми аккаунтами в социальных сетях.

Выход Техаса из состава США Республиканская партия в целом не поддерживает.

Может ли Техас выйти из состава США

В Соединенных Штатах нет механизма для выхода штата из состава США. Даже если бы был организован такой референдум, он был бы незаконным.

Верховный суд еще в 1869 году, после гражданской войны в США, постановил, что у штатов нет права в одностороннем порядке выходить из состава федеративного государства.

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