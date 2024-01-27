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Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл детали

Юрий Берендий
27 января 2024, 12:32
Генерал Тарнавский отметил, что только за последние 7 дней российские войска нанесли 100 авиаударов по позициям Сил обороны Украины на Таврическом направлении.
Враг перешел в наступление на ключевом направлении: генерал раскрыл детали
Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска значительно активизировались на Таврическом направлении. Об этом в своем Телеграмме заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский, отметив, что такая ситуация сохраняется уже вторые сутки подряд.

"Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий - вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно", - указывает он.

Генерал отметил, что в течение недели полтора десятка оккупантов попали в плен. Кроме того, в течение семи дней вражеские силы совершили 100 авиаударов на Таврическом направлении, в основном применяя управляемые авиабомбы. Большинство этих авиаударов было осуществлено по позициям Сил обороны Украины в районе Донецкой области.

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Он добавил, что за минувшие сутки российские войска нанесли два ракетных удара с помощью С-300 по Мирнограду и Новогродовке, а также в целом было проведено 714 артобстрелов.

"Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники. За минувшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 БПЛА различных типов", - резюмировал генерал Тарнавский.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают атаковать город Авдеевка в Донецкой области. В течение последних суток россияне совершили 80 авиабомбовых ударов и 50-60 массированных артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать Авдеевку, увеличивая количество артиллерийских обстрелов. В то же время Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции, сообщил майор ВСУ Сергей Цехоцкий.

Россия сосредоточила на Авдеевском направлении около 40 тысяч солдат для наступления на город, сообщил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.

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