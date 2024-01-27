УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

Андрей Ганчук
27 января 2024, 10:36
Соединенные Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии 15 лет назад, однако в связи с полномасштабным нападением России на Украины меняют свое решение.

США, ядерное оружие
США из-за России возвращают ядерное оружие в Британию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие на территории Великобритании по причине угрозы со стороны агрессора России. Американцы решили отправить ядерное оружие на британскую базу RAF Lakenheath в связи с полномасштабным нападением на Украину.

Как сообщает The Telegraph, Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии в 2008 году, поскольку считали, что угроза холодной войны со стороны РФ снизилась.

видео дня

"США убрали ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны и агрессия со стороны Москвы снизились. Теперь их возвращают", - написали журналисты.

Однако теперь, в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину, боеголовки будут размещены на британской базе RAF Lakenheath.

"Документы свидетельствуют, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, в том числе баллистические щиты, призванные оградить военнослужащих от атак. На базе RAF Lakenheath планируется разместить гравитационные бомбы B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму в 1945 году", - уточнили журналисты.

Реакция России

В Москве возвращение ядерных вооружений США в Британию уже назвали "эскалацией" и грозятся "компенсирующими контрмерами".

Авиабаза Lakenheath

Авиабаза Лейкенхит – военная авиационная база Королевских ВВС Великобритании. Она находится в 7,6 километрах северо-восточнее одноименного города Лейкенхит и 13,4 км западнее города Тетфорд графства Суффолк в Англии.

Ядерное оружие России в Беларуси

Россия в Беларуси могла уже развернуть ядерное оружие, написали 7 января журналисты The Wall Street Journal. Ссылаясь на американскую разведку, они опубликовали материал о том, что декабрьское заявление белорусского директора Лукашенко, согласно которому "ядерное оружие уже в Беларуси", может соответствовать действительности.

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба считает, что размещение ядерного оружия России в Беларуси – слухи. Таким образом, Путин пытается лишний раз заявить о своей "имперскости".

Россия не перебрасывала в Беларусь ядерное оружие, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он сказал, что в республику могли привезти имитаторы. Если бы оружие реально было переброшено, против Москвы уже были бы введены специальные санкции.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США ядерное оружие новости Великобритании война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в Славянске

10:37 Украина
США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:36 Мир
На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:31 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:19

В Польше перевернулся автобус с украинцами: что известно о ДТП

10:38

Гости никогда не догадаются из чего он: нежнейший мусс из манки за 10 минут

10:37

Ночная атака РФ: оккупанты ударили ракетой по детскому саду и предприятию в СлавянскеВидео

10:36

США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

10:23

"Маниакальное преследование несогласных": Галкин рассказал, как РФ пытается лишить его концертов за границей

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:53

РФ будет обеспокоена: хуситы атаковали танкер с российской нефтью - Bloomberg

09:31

На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

09:00

Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

08:45

Путин не остановится: в Британии назвали условия поддержки Украины

Реклама
08:25

Только гений найдет число 7525 за 8 секунд: необычайная оптическая иллюзия

08:10

Морская блокада России: новая угроза для Кремлямнение

07:55

В США разрабатывают стратегию помощи Украине: о возвращении территорий речь не идет – WP

06:10

Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

Реклама
26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

23:40

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

23:13

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

22:54

Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

22:54

Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюдаВидео

22:35

Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

22:29

Сложно ходить: предательница Асти обратилась к поклонникам

21:40

В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

21:30

Оккупантов бросят в Украине: нардеп рассказал, выведет ли РФ войска в 2024 году

21:22

Сертификаты военнообязанных: в Украине внедрят новый документ

21:08

"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

20:55

Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

19:56

Оккупанты атакуют приграничье Харьковщины в ближайшие недели - Генштаб Эстонии

19:43

Непогода накроет всю страну: где синоптики объявили 3 уровень опасности

19:32

"Операція "Єдність 2: Новорічний салют": первая партия FPV-дронов готовится к отправке

19:28

Конец войны в 2024 году: в Раде дали тревожный прогноз о ходе боевых действий

19:28

Лунный календарь на 27 января: почему в этот день опасно жениться

19:28

ВПЛ в Украине останутся без выплат с 1 марта: кого коснется

19:10

Кто мог сбить Ил-76 вблизи Белгорода?мнение

19:05

Из белорусов делают "зомби": армия готова к вторжению в Украину - оппозиционер

Реклама
18:59

Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

18:32

Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

18:23

27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

18:15

"Шли в атаку, как в последний раз": пресс-офицер рассказал, как ВСУ "покрошили" оккупантов

18:10

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоЭксклюзив

18:07

Яблоки в молодости, яйца в зрелости: что надо есть, чтобы дожить до долголетия

17:56

Наступление по всему фронту: в ГВА рассказали о переломе в боях за Авдеевку

17:52

Экс-жена Узелкова удивила признанием про измены боксераВидео

17:47

В Украине могут разрешить бронировать от армии за деньги: при каких условиях

17:44

В Украину идет весеннее потепление: синоптик назвала дату прихода тепла

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять