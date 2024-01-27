США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

Соединенные Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии 15 лет назад, однако в связи с полномасштабным нападением России на Украины меняют свое решение.

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США из-за России возвращают ядерное оружие в Британию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие на территории Великобритании по причине угрозы со стороны агрессора России. Американцы решили отправить ядерное оружие на британскую базу RAF Lakenheath в связи с полномасштабным нападением на Украину.

Как сообщает The Telegraph, Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии в 2008 году, поскольку считали, что угроза холодной войны со стороны РФ снизилась.

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"США убрали ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны и агрессия со стороны Москвы снизились. Теперь их возвращают", - написали журналисты.

Однако теперь, в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину, боеголовки будут размещены на британской базе RAF Lakenheath.

"Документы свидетельствуют, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, в том числе баллистические щиты, призванные оградить военнослужащих от атак. На базе RAF Lakenheath планируется разместить гравитационные бомбы B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму в 1945 году", - уточнили журналисты.

Реакция России

В Москве возвращение ядерных вооружений США в Британию уже назвали "эскалацией" и грозятся "компенсирующими контрмерами".

Авиабаза Lakenheath

Авиабаза Лейкенхит – военная авиационная база Королевских ВВС Великобритании. Она находится в 7,6 километрах северо-восточнее одноименного города Лейкенхит и 13,4 км западнее города Тетфорд графства Суффолк в Англии.

Ядерное оружие России в Беларуси

Россия в Беларуси могла уже развернуть ядерное оружие, написали 7 января журналисты The Wall Street Journal. Ссылаясь на американскую разведку, они опубликовали материал о том, что декабрьское заявление белорусского директора Лукашенко, согласно которому "ядерное оружие уже в Беларуси", может соответствовать действительности.

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба считает, что размещение ядерного оружия России в Беларуси – слухи. Таким образом, Путин пытается лишний раз заявить о своей "имперскости".

Россия не перебрасывала в Беларусь ядерное оружие, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он сказал, что в республику могли привезти имитаторы. Если бы оружие реально было переброшено, против Москвы уже были бы введены специальные санкции.

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