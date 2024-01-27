США разместят ядерное оружие у своего самого мощного союзника – The Telegraph

США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие на территории Великобритании по причине угрозы со стороны агрессора России. Американцы решили отправить ядерное оружие на британскую базу RAF Lakenheath в связи с полномасштабным нападением на Украину.
Как сообщает The Telegraph, Штаты забрали ядерные боеголовки из Британии в 2008 году, поскольку считали, что угроза холодной войны со стороны РФ снизилась.
"США убрали ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны и агрессия со стороны Москвы снизились. Теперь их возвращают", - написали журналисты.
Однако теперь, в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину, боеголовки будут размещены на британской базе RAF Lakenheath.
"Документы свидетельствуют, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, в том числе баллистические щиты, призванные оградить военнослужащих от атак. На базе RAF Lakenheath планируется разместить гравитационные бомбы B61-12, мощность которых может достигать 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму в 1945 году", - уточнили журналисты.
Реакция России
В Москве возвращение ядерных вооружений США в Британию уже назвали "эскалацией" и грозятся "компенсирующими контрмерами".
Авиабаза Lakenheath
Авиабаза Лейкенхит – военная авиационная база Королевских ВВС Великобритании. Она находится в 7,6 километрах северо-восточнее одноименного города Лейкенхит и 13,4 км западнее города Тетфорд графства Суффолк в Англии.
Ядерное оружие России в Беларуси
Россия в Беларуси могла уже развернуть ядерное оружие, написали 7 января журналисты The Wall Street Journal. Ссылаясь на американскую разведку, они опубликовали материал о том, что декабрьское заявление белорусского директора Лукашенко, согласно которому "ядерное оружие уже в Беларуси", может соответствовать действительности.
Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба считает, что размещение ядерного оружия России в Беларуси – слухи. Таким образом, Путин пытается лишний раз заявить о своей "имперскости".
Россия не перебрасывала в Беларусь ядерное оружие, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он сказал, что в республику могли привезти имитаторы. Если бы оружие реально было переброшено, против Москвы уже были бы введены специальные санкции.
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