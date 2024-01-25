"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

Российские оккупанты могли имитировать перебрасывания этого вида оружия, показывая учебные боеприпасы.

https://glavred.info/world/eto-pokazuha-rf-ne-perebrasyvala-v-belarus-yaderku-zhdanov-10536263.html Ссылка скопирована

РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин угрожал разместить ядерное оружие на территории Беларуси, однако на самом деле то может быть лишь игра. "Директор" РФ скорее всего не перебрасывал туда "ядерку". Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Он убежден, что россияне могли отправить какой-то конвой лишь для показухи, показывая учебные боеприпасы.

"Думаю, что, скорее всего, не размещала. Может быть, для показухи россияне отправили в Беларусь какой-то конвой. Но это могли быть имитаторы - учебные боеприпасы, которые используют расчеты в своих тренировках. Причем внешне их не отличить, только измерение радиоактивного фона покажет, настоящий снаряд или нет", - говорит Жданов.

видео дня

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ядерное оружие в Беларуси

Напомним, что недавно в информационном пространстве появилась информация, что в Беларуси развернуто ядерное оружие. РФ завершила поставки своего ядерного оружия на территорию Беларуси еще в начале октября, она на местах дислокации, сказал Александр Лукашенко.

В мае 2023 года стало известно, что Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

Латвия укрепляет военную оборону на границах с РФ и Беларусью. Восточная граница также должна быть укреплена с учетом военной инфраструктуры. Лидер Латвии отметил, что сам лишь забор не защитит от серьезной военной опасности.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.