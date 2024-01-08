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Путин устроил шантаж НАТО из-за Украины: в Беларуси развернуто ядерное оружие – WSJ

Андрей Ганчук
8 января 2024, 14:49
Россия завершила поставки своего ядерного оружия на территорию Беларуси еще в начале октября, оно на местах дислокации, сказал Александр Лукашенко.
Путин, Беларусь, ядерное оружие
Путин размещает в Беларуси ядерное оружие - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Агрессор Россия размещает ядерное оружие на территории республики Беларусь у границ стран Североатлантического альянса. Глава Кремля Владимир Путин шантажирует НАТО, чтобы, дескать, заставить коллективный блок безопасности Запада прекратить военную поддержку Украины.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что разведка Пентагона подтверждает заявления директора Беларуси Александра Лукашенко, согласно которым Кремль отправил свое ядерное оружие на территорию подконтрольного ему государства.

Журналисты напомнили, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уже говорил, что Путин "начал принимать меры для размещения тактического ядерного оружия в Беларуси". Как утверждали в июле в американской разведке, "нет оснований сомневаться" в риторике Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

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В конце декабря 2023 года Лукашенко сообщил о, мол, "завершении поставок ядерного оружия в Беларусь". По его словам, последнюю партию вооружений привезли в начале октября.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - заявил белорусский директор.

Где в Беларуси может быть ядерное оружие

Федерация американских ученых изучила данные разведки из открытых источников – видеоматериалы Минобороны Беларуси – и пришла к выводу о том, что военный аэродром в городе Лида Гродненской области Беларуси и стал пунктом, где Москва и Минск реализуют программу "ядерного обмена".

"Авиабаза, расположенная в 40 километрах от литовской границы, то единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией", - указано в статье.

В WSJ подчеркнули, что заявление Лукашенко появилось как раз в момент, когда Москва усиливает свои угрозы в отношении западного мира.

Ядерное оружие России в Беларуси

Минобороны РФ и Беларуси 25 мая прошлого года подписали соглашение, согласно которому Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. В Москве заявили, что Минск не будет контролировать российское атомное оружие, размещенное в республике.

Тактическое ядерное оружие России якобы уже в Беларуси, сказал глава Кремля Владимир Путин 16 июня на экономическом форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге.

"Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть", - заявил Путин.

27 июня Лукашенко также объявил о появлении в Беларуси ядерного оружия. Запад, дескать, "не отследил" перемещения вооружений.

"БольшАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - подчеркнул Лукашенко.

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