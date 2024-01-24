Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и напасть на Балтию из Беларуси – Жданов

Владимир Путин стремится втянуть НАТО в мировую войну, в случае поражения Украины Москва поглотит еще два государства, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Европа не готова к войне с Россией, ей не хватает вооружений даже на помощь Украине – Жданов / Главред

Угроза войны РФ и НАТО становится все более реальной. На Западе стали обсуждать различные сценарии и допускают, что в будущем российскую военную агрессию придется отражать уже странам Европы. Действия Москвы напрямую зависят от того, как будет развиваться ситуация на поле боя в Украине. Теперь коллективный Запад, который затягивает военную помощь Киеву, оказывается перед выбором: либо обеспечить победу Украины и предоставить все, что нужно ВСУ, либо уже самому столкнуться с агрессией России на востоке Европы.

В интервью Главреду полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов оценил сценарий нападения РФ на восточный фланг НАТО в краткосрочной перспективе и готовность Европы к войне, рассказал, почему Россия не рискнет пойти на полномасштабную войну с Западом, раскрыл оккупационные планы Путина относительно стран постсоветского пространства и объяснил, почему Запад в кризисной ситуации затягивает с поставками вооружений Украине.

Недавно немецкая Bild со ссылкой на документ Бундесвера опубликовала материал с учебным сценарием, согласно которому во второй половине 2024 года Россия проведет гибридную атаку на восточный фланг НАТО, а летом 2025-го якобы будет уже полноценная война. Как вы оцениваете публикацию? Насколько реалистичен такой сценарий?

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На мой взгляд, такой сценарий абсолютно нереалистичен. Даже по оценкам того самого Bild, ведь ранее они публиковали материалы, в которых говорилось, что Российской Федерации нужно как минимум 3-5 лет для восстановления своего боевого потенциала.

Дело в том, что сегодня многие государства, особенно страны НАТО, включили Россию в список вероятных противников. Это логичный шаг, учитывая войну против Украины и ситуацию в целом. Когда появляется новый вероятный противник, появляется и потребность провести отработку вариантов кризисных ситуаций, которые могут возникнуть. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения. Сначала штабы работают без войск, а потом уже в войсках отрабатывают элементы ситуации на местности с боевой стрельбой или без нее.

И вот в руки издания Bild попал, скорее всего, сценарий одного из таких учений. Чтобы вариант развития событий был максимально реалистичным, его привязывают к календарным датам для соответствия временному лагу выполнения тех или иных мероприятий. Своей публикацией Bild еще раз подтвердили, что они не самая серьезная пресса. Сначала в газете пишут, что Путину нужно 3-5 лет, чтобы восстановиться и собраться в кучу для нападения, а спустя короткое время уже утверждают, что он нападет.

Как вы думаете, насколько Европа готова к военным вызовам? В Германии и Швеции уже заявляли, что есть опасность войны. Финляндия, Дания и Швеция подписали отдельные оборонные соглашения с США.

Европа к таким вызовам практически не готова. Европейцы пребывают в благоденствии и надеялись, что войны не будет. Подобному отношению способствовали и действия Кремля, ведь Путин в России для западного бизнеса создавал очень большие преференции. Сегодня страны Европы пытаются встать на военные рельсы и поднять на щит национальные программы безопасности, которые должны основываться на принципах укрепления обороноспособности. Им нужно поднимать свои армии и заниматься вопросами безопасности. Это для них серьезный вызов.

Действительно, намного быстрее других сообразила Скандинавия, но впереди планеты всей в этом вопросе, конечно, Восточная Европа – страны бывшего социалистического лагеря. Они прекрасно знают, что такое агрессия Москвы. Правда, мне вот интересно, что будет делать Венгрия: неужели она станет встречать россиян с хлебом-солью в момент, когда все НАТО будет рыть окопы и пытаться защищаться.

А вот старая Европа реагирует намного медленнее. Канцлер ФРГ Шольц заговорил о том, что нам надо дать оружие, и вспомнил о необходимости восстановить боеспособность Бундесвера. Франция вроде бы готова производить оружие даже вместе с нами, но я не вижу каких-либо шагов, которые показывали бы, что французский Генштаб начинает проводить военные учения при участии иностранного легиона или других компонентов своих оборонительных сил. Австрия занимает пророссийскую позицию. Возможно, у Вены есть какие-то гарантии от Путина, что он не будет их атаковать и бомбить.

В целом, старая Европа сейчас на этапе осознания. Для Восточной Европы – это уже руководство к действию. Скандинавия в этом плане находится на промежуточном этапе. К тому же не будем забывать, что современные войны ведутся на гибридном уровне, не обязательно сразу поедут танки. Война идет от информационного пространства до экономических диверсий.

Как будет действовать Западная Европа, если Россия осуществит гибридное или полномасштабное военное нападение на Восточную Европу? Особенно интересна реализация 5-й статьи НАТО. Она достаточно запутанно прописана, и сложно понять реализацию этого механизма в условиях реальных вызовов.

Механизм 5-й статьи НАТО позволяет европейцам в определенной степени ощущать себя защищенными. В Москве ведь тоже сидят не глупые люди, особенно в Генштабе. Думаю, они прекрасно понимают, что прямое боевое столкновение войск НАТО и РФ приведет к блицкригу, причем явно не в пользу России.

По моим наблюдениям, сейчас Кремль нагнетает обстановку для того, чтобы спровоцировать НАТО на агрессивный шаг. Возможны даже вооруженные провокации или косвенные террористические акты. Самое главное для Москвы – чтобы в НАТО дали ответ, хотя бы один выстрел в сторону России. Не заявление, а именно военное действие. И тогда Путин во всеуслышание объявит НАТО агрессивным блоком, который напал на Российскую Федерацию.

И НАТО придется предпринимать ответные действия, нужно будет начинать консультации. По большому счету, согласно уставу организации, НАТО вступает в войну в полном составе. Однако есть проблема бюрократии: на Западе вспомнили, что есть и 4-я статья, которая идет перед 5-й, и в ней написано, что должны начаться консультации. Не "полный вперед", а сначала консультации, которые могут превратиться в бесконечный процесс.

Для Путина главное – втянуть НАТО в войну. Если все 32 страны будут задействованы – это мировая война. И вот тогда, согласно задумкам Кремля, Путин предложит переговорный процесс.

Насколько весомым сдерживающим фактором выступит наличие у Запада и России ядерного оружия?

Я считаю, что вопрос применения ядерного оружия здесь не фигурирует. Россия шантажирует Запад, но, мне кажется, что есть какие-то предохранители и негласные договоренности, согласно которым стороны не будут применять ядерное оружие в этом конфликте. Если бы сейчас началось взаимное размахивание ядерной дубиной, в конце концов, это привело бы к катастрофе. Угрозы из Москвы относительно применения ядерного оружия продиктованы тем, что Россия, как террористическое государство, не может держать всех своих церберов на цепи и заткнуть им пасть, чтобы они не гавкали по поводу ядерной дубинки. Поэтому иногда появляются заявления таких деятелей, как Медведев, который, похоже, заменяет Жириновского или претендует на его место. Вот он и любит выйти и помахать ядерной дубиной.

На мой взгляд, Запад контролирует через агентурную и космическую разведки наличие или перемещение ядерных боезарядов с одного места в другое. На базе Договора о нераспространении ядерных вооружений и Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ, который, к сожалению, канул в лету) во всех странах ядерного клуба было проведено переформатирование хранения ядерного оружия. Потом проводили верификацию – ездили на объекты и все проверяли. Я был командиром гаубичного дивизиона САУ Акация 2С3 152 миллиметра, к которым есть ядерные боеприпасы, и знаю, как это происходит. Вот благодаря этим договорам на сегодняшний день четко известно, что в России есть 12 мест хранения боезарядов. Других мест нет. Любое перемещение можно отследить – нельзя переместить ядерный заряд, не засветив его.

Исходя из этого, я разделяю мнение западных военных экспертов о том, что перемещение ядерного оружия из России в Беларусь больше похоже на спектакль. Если бы это произошло, Запад продемонстрировал бы серьезную реакцию в виде отдельных санкций или механизмов давления на Российскую Федерацию.

Россия, вероятно, не размещала свое ядерное оружие в Беларуси?

Думаю, что, скорее всего, не размещала. Может быть, для показухи россияне отправили в Беларусь какой-то конвой. Но это могли быть имитаторы - учебные боеприпасы, которые используют расчеты в своих тренировках. Причем внешне их не отличить, только измерение радиоактивного фона покажет, настоящий снаряд или нет.

Мы часто слышим, что если Украина проиграет войну, первым объектом нападения России будут страны Балтии. А насколько вероятен сценарий, при котором Путин начнет восстанавливать СССР путем оккупации постсоветских государств? К примеру, Молдовы, Грузии, Армении или других стран.

Грузия и Молдова автоматически падут, если Украина проиграет войну. Я думаю, что эти страны просто молча подпишут документы о своем согласии на оккупацию. Они сдадутся без боя. Путин же еще перед началом полномасштабного вторжения в Украину заявил, что интересы России – это сфера интересов бывшего Советского Союза, которая распространяется на Восточную Европу и постсоветское пространство.

Я вижу настроения в Грузии. Люди там немного возмущены, есть брожения в плане попыток патриотизма. Однако в деловых кругах принимают политику Тбилиси на сближение с Москвой и их, похоже, не смущает, что в один момент Грузия может просто стать субъектом РФ. В Грузии, с одной стороны, боятся, а с другой – не против подобного сценария. Газ от России они получают, а, кроме этого, в страну прибыли россияне, которые не хотят воевать с Украиной, платят за проживание и привезли с собой твердую валюту.

Что касается Молдовы, ее вооруженные силы и спецслужбы в плачевном состоянии. В стране много пророссийски настроенных граждан, а если будет раскачка в Приднестровье, ситуация только усугубится.

Нападение на страны Балтии для России также является оптимальным сценарием. Он может быть реализован путем перерезания Сувалкского коридора в результате вторжения из Беларуси.

А что вы думаете по поводу угрозы для Армении? Отношения Москвы и Еревана в последнее время значительно ухудшились.

У Армении и Пашиняна есть шансы выйти из-под влияния России, если они договорятся с Турцией или Ираном. В Гюмри уже практически не осталось российских войск, их перебросили в Украину. На войну отправили даже 201-ю базу из Таджикистана.

К тому же до Армении еще надо дойти. И здесь вопрос, скорее, в том, кто быстрее туда может дойти – турецкие, иранские или российские войска через Грузию.

Как при таком развитии событий могут действовать США? Ведь это колоссальный геополитический удар по Штатам, который развяжет руки Китаю в отношении Тайваня.

Если так произойдет, мнение США уже никого не будет интересовать. Тогда будет крах геополитики Соединенных Штатов. Американцы уже признают опасность подобного сценария, более-менее разумные и здравомыслящие голоса предупреждают об этом. Но проблема в том, что группа MAGA (активные сторонники Трампа, - ред.) жаждет погрузить Америку в финансовый, политический и экономический кризис. Они готовы к хаосу, лишь бы опять посадить Трампа в Белый дом. Это ужасно. Задача трампистов – развалить великую Америку, сделать ее рядовым государством. Во всяком случае, их действия указывают на такие выводы.

США приложили множество усилий, чтобы выбить РФ с геополитического олимпа. Если победит Украина, Россия опустится на уровень обычной страны, и разные страны поделят ее на сферы влияния, в том числе и Китай. Если же Украина проиграет, обычной страной станут Соединенные Штаты.

Если Украина проиграет войну, наступит конец доминирования США. Европе будет угрожать Россия. Почему в таком случае западный мир настолько затягивает вопрос о предоставлении военной помощи Киеву?

Благоденствие и почивание на лаврах. Яркий пример – Германия. За четыре каденции Меркель на посту канцлера в ноль уничтожила Бундесвер. Поднимите архив DW за 2019 год, в котором был опубликован материал с докладом о том, что Бундесвер фактически небоеспособен. Меркель сократила финансирование армии с 2% до 0,9% ВВП. Оставила лишь 6 боеспособных бригад. Вот, что происходило с немецкой армией на протяжении 16 лет каденции Меркель.

В других странах ЕС ситуация не лучше, кроме разве что Восточной Европы. Там Польша, Чехия и Словакия своими силами пытались что-то сделать. В Польше только после полномасштабного нападения России на Украину приняли закон, чтобы увеличить численность свои войск со 115 до 300 тысяч, и начали покупать у американцев танки Abrams.

Чтобы усилить страны Балтии, в свое время грандиозный скандал устроила на тот момент президент Литвы Даля Грибаускайте. Она заставила НАТО ввести войска на территорию этих государств. После этого в Эстонию переместили американский мотопехотный батальон, а в Литву - немецкий танковый батальон. Сейчас Вильнюс просит Шольца усилить батальон до масштабов танковой бригады и оставить его там на постоянной основе.

Вот такая политика в Европе привела к тому, что склады с вооружениями и техникой практически не пополнялись. И сейчас, когда началась война, и Украина просит танки, пушки и боеприпасы, они сначала начали все это давать, а потом поняли, что запасы на складах израсходованы, и нужно либо запускать руку в стратегические запасы (а это страшно – так и себе может ничего не остаться), либо разворачивать военно-промышленный комплекс. Запуск ВПК – это дело не одного месяца и большие деньги. Пока США давали деньги и оплачивали поставки, особо вопросами никто не задавался. А сейчас появились две острые проблемы: оплата поставок вооружений и потребность во времени на развертывание ВПК.

Производство в основном частное, и промышленники интересуются, что делать дальше с этим производством после того, как они выпустят условные 100-200 танков. Им нужен оборонный заказ на 5-10 лет. На последнем саммите НАТО была принята долгосрочная программа помощи Украине в модернизации вооруженных сил. Военной промышленности "подвесили морковку" и фактически сказали: завтра ничего не закончится, а когда Украина победит, будете выпускать для нее технику – мы дадим ей на это деньги. Весной прошлого года нам согласовали поставку миллиона снарядов, Боррель сказал, что к марту все должны довезти. Получается, Европе понадобился ровно год для производства боеприпасов.

А Россия уже успела получить миллион боеприпасов от своих союзников.

Да, Лавров поехал в Пекин, а Шойгу – в Пхеньян, и в результате России в течение нескольких месяцев дали миллион боеприпасов. Причем Москва получит еще 500 тысяч снарядов. Это дело рук Китая, ведь понятно, что Ким Чен Ын не принимает самостоятельных решений и является марионеткой Си Цзиньпина.

Китайский лидер Си реализует свой сценарий – он утверждает переговорную позицию со Штатами по Тайваню. Действует глава Китая примерно по такой схеме: я дам России столько вооружений, сколько ей надо, чтобы она выиграла в этой войне, если вы мне не уступите Тайвань.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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