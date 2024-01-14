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"Ядерное оружие в России в Беларуси": политик объяснил, что задумал Путин

Андрей Ганчук
14 января 2024, 20:18
Директор Беларуси Александр Лукашенко утратил интерес к теме российского ядерного оружия на подконтрольной ему территории, считает Сергей Бульба.
Путин, Лукашенко, ядерное оружие
Путин информационной волной о ядерном оружии в Беларуси проверяет реакцию Запада - Бульба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Слухи о размещении ядерного оружия нужны Владимиру Путину для того, чтобы страна-агрессор лишний раз заявила о своей "имперскости". Дескать, раз США могут размещать ядерное оружие в Европе, то может и Москва в Беларуси. Директор РБ Александр Лукашенко утратил интерес к этой теме, поскольку контролировать такое оружие ему не позволят. Об этом заявил бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Лукашенко уже не интересуют слухи о ядерном оружии РФ на белорусской территории, поскольку директор не сможет его контролировать.

"Сначала Лукашенко как ребенок радовался, что получит ядерное оружие, и это позволит ему царствовать до скончания дней. Когда ему дали понять, что никто не собирается передавать это оружие под его управление, а это будет просто перемещение российского ядерного оружия (которое сама РФ и будет контролировать), Лукашенко совершенно потерял к этому интерес. А это в моем понимании свидетельствует о том, что он уверен, что если что-то и будет, то все равно он не сможет дотянуться до этого своими руками", - считает белорусский политик.

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По его словам, Путину слухи о размещении ядерного оружие в республике Беларусь нужны для лишнего "имперского самоутверждения" России.

"С точки зрения Путина это также проверка реакции Запада. Россияне нашли аргументацию для своих действий в том, что и Америка размещает ядерное оружие в пяти-шести европейских странах. Мол, это никоим образом не противоречит международным договоренностям, потому что мы делаем так же, как американцы. То есть для России это, в первую очередь, утверждение их имперскости, и не более того", - подчеркнул Сергей Бульба.

Ядерное оружие России уже может быть в Беларуси

Путин устроил шантаж НАТО из-за Украины – в Беларуси развернуто ядерное оружие, написали 7 января журналисты американского издания The Wall Street Journal. Со ссылкой на данные разведки США они сообщили, что декабрьское заявление Лукашенко о прибытии в республику российского ядерного оружия может соответствовать действительности.

Нелегитимный глава Беларуси сказал, что ядерное оружие России в РБ с сентября-октября.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - сказал Лукашенко.

Журналисты считают, что ядерное оружие России в Беларуси может быть на военном аэродроме Лида в Гродненской области – в 40 километрах от Литвы.

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