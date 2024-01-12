Путин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - Бульба

Россия в течение 2023 года подготовила в Беларуси семь штурмовых бригад для нападения на Литву, отметил эксперт.

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Путин нападет на Литву из Беларуси в конце 2024-го - Бульба / Главред

Россия в очередной раз пытается угрожать миру ядерной дубинкой. В частности, издание The Wall Street Journal недавно сообщило о том, что Россия якобы завершила размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси в 40 километрах от границы с Литвой.

В интервью Главреду бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба рассказал, почему Россия блефует с передачей ядерного оружия в Беларусь, когда Беларусь может напасть на Литву, и есть ли угроза повторного наступления на Киев с севера.

Как вы думаете, соответствуют ли действительности заявления о переносе Россией ядерного оружия на территорию Беларуси?

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Фактического подтверждения у нас нет – мы видим только ИПСО со стороны Путина. У них с Лукашенко, вероятно, есть определенный план, детали которого при необходимости объявляют. Например, когда Путин заявлял о передаче ядерного оружия в Беларусь, он намеренно дождался 25 марта. Для нас, белорусов, это знаковая дата, ведь в этот день в 1918 году было объявлено о создании Белорусской Народной Республики. То есть Путин намеренно дождался государствообразующей для нас даты, и именно в этот день заявил о передаче ядерного оружия, в очередной раз подчеркивая, что, мол, нет у Беларуси независимости.

После этого было много разной информации. Наши друзья внутри Беларуси сообщали о подготовке ракетных баз в разных частях Беларуси. В частности, были разговоры о подготовке старой советской базы между Слуцком и Старыми Дорогами, где ранее находились ракеты шахтного базирования. Попытались даже забросить информацию не только о перемещении в Беларусь тактического ядерного оружия, но и стратегических комплексов "Тополь-М". Но, конечно, эта информация не подтвердилась, поэтому мы до сих пор не имеем подтверждения базирования ядерного оружия РФ в Беларуси.

Мой вывод базируется на том, что при заключении этой договоренности, Путин остерегался возможного поведения Лукашенко. Мы слышали о позиции Патрушева, который считает, что такому человеку, как Лукашенко нельзя отдавать управление ядерным оружием.

Поэтому юридически сразу было оговорено, что это не возвращение ядерного оружия, которое Беларусь и Украина вместе отдали после развала СССР, а именно перемещение российского ядерного оружия. В соглашении отмечается, что ракеты идут в комплекте с солдатами. Соответственно, российский военный контингент должен был быть размещен в месте расположения тактического ядерного оружия. По имеющейся информации, новые российские подразделения не появились, поэтому мы можем сделать вывод, что перемещение ядерного оружия – это больше российское ИПСО, чем реальный факт.

Что могло бы свидетельствовать о перемещении ядерного оружия? Например, был организован новый полк противовоздушной обороны, который, если подумать, мог бы прикрывать определенный важный для России и Беларуси объект, однако мы не видим для этого никаких симптомов.

После этого Беларусь получила от России комплекс С-400. К удивлению Лукашенко, его разместили как раз неподалеку от базы Колосово – советской военной базы, где базировались стратегические ракеты. И за прошлый год офицеры службы РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения) несколько раз ездили в Россию на курсы подготовки. И это давало бы основания полагать, что С-400 связан с прикрытием ядерной базы, но на этой не базе так и не появился российский контингент.

Позже, со ссылкой на некоторые западные источники, появлялись данные, что якобы ядерное вооружение разместили на аэродроме в Лиде. Но и эта информация ничем не подтверждена – она просто исходит из того, что белорусские Су-25, которые были модернизированы для использования ракеты с ядерной боевой частью как раз находятся в Лиде.

Какова, по вашему мнению, цель этих слухов, которые распространяют Россия и Беларусь – на что они направлены?

Сначала Лукашенко как ребенок радовался, что получит ядерное оружие, и это позволит ему царствовать до скончания дней. Когда ему дали понять, что никто не собирается передавать это оружие под его управление, а это будет просто перемещение российского ядерного оружия (которое сама РФ и будет контролировать), Лукашенко совершенно потерял к этому интерес. А это в моем понимании свидетельствует о том, что он уверен, что если что-то и будет, то все равно он не сможет дотянуться до этого своими руками.

С точки зрения Путина это также проверка реакции Запада. Россияне нашли аргументацию для своих действий в том, что и Америка размещает ядерное оружие в пяти-шести европейских странах. Мол, это никоим образом не противоречит международным договоренностям, потому что мы делаем так же, как американцы. То есть для России это, в первую очередь, утверждение их имперскости, и не более того.

То есть реальной угрозы ни для Украины, ни для Европы, такие заявления (даже если такое оружие гипотетически появится в Беларуси) пока не представляют, я правильно вас понимаю?

Я бы искал угрозу в другом. Когда мы говорим, что Путин давил на Лукашенко, чтобы тот отправил войска Беларуси в Украину, но Лукашенко не согласился, это не совсем так. На самом деле у Путина до сих есть информация от агентуры на всех уровнях белорусских силовых структур. И он понял, что задействование белорусских силовиков в войне против Украины может обернуться для него еще большими проблемами. То есть в РФ поняли, что белорусы критически не готовы воевать в целом, а тем более – с Украиной. Путин понял, что помимо заградительных отрядов есть риск того, что сама Беларусь может перейти на сторону Украины вместе со своей техникой. То есть вводить в войну такого союзника он не рискнул.

А только за это время россияне подготовили (неизвестно, почему Лукашенко не обращает на это внимания) нынешнего командующего внутренних войск, заместителя министра внутренних дел, и его в ближайшее время планируют назначить на должность руководителя Министерства внутренних дел – Николая Карпенкова. И он за это время создал уже семь подразделений из так называемых бывших ветеранов спецназа внутренних войск (но эти ветераны слишком перемешаны с "вагнеровцами"), и еще два планируют создать в Беларуси в начале этого года. То есть фактически под носом Лукашенко, уж не знаю, куда смотрят его КГБ и все остальные службы, создается российский ударный кулак. Потому что Карпенков и секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович – два самых ярых адепта России, на которых Лукашенко уже никак не может влиять. Это знают все, и даже белорусские офицеры уже говорят о том, что Лукашенко не способен снять Вольфовича с должности.

Казалось бы, для спецназовцев внутренних войск, которые ранее занимались разгоном демонстраций, это – вполне нормальная логика. Но поскольку их смешали с "вагнеровцами", то теперь они – штурмовики. И, вероятно, их готовят, потому что у Путин есть определенный план, который постепенно реализует.

Используют ли этих штурмовиков в нем, пока неизвестно. Год назад мы еще говорили о том, что Путин очень заинтересован организовать локальный конфликт, не прямое столкновение России с НАТО, а именно Беларуси со страной-членом НАТО. И похоже, что отряды Карпенкова готовят именно для этого. 2024 год опасен тем, что в США запланированы президентские выборы, то есть там будет период безвластия, пока бывший президент передаст власть новому. Да и в Европе Орбан может возглавить европейские структуры. Поэтому для России открывается окно возможностей, и не удивлюсь, если эти отряды с белорусской пропиской используют для проведения серьезной провокации против одной из стран Балтии. Напасть на Польшу вряд ли рискнут, а вот Литва, насколько я понимаю, может оказаться под ударом.

То есть таким образом, если Путин отправит белорусские войска на территорию страны НАТО, он сможет втянуть в войну и Беларусь. И у Лукашенко он при этом вряд ли будет спрашивать разрешения.

Фактически, Лукашенко 30 лет готовил Беларусь к крымскому сценарию – он выполнял все, что ему говорила Москва (и за это ему платили деньги). Москве он был выгодным, потому что имел 25-27 процентов поддержки электората, который за него голосовал. Я скептически отношусь к мнению части белорусских офицеров, которые считают, что Карпенков едва ли не лично попытается ликвидировать Лукашенко и занять его трон. Этот вариант представляется мне маловероятным, потому что когда Лукашенко имел свои 27 процентов, Россия была спокойна, но когда его рейтинг опускался ниже 25 процентов, тогда РФ начинала волноваться. А представьте себе ситуацию, когда к власти любым способом приводят того, у кого максимум 2-3 процента поддержки. Так что, опять в десять раз пропорционально повышать градус недовольства? То есть Лукашенко все-таки выгоден России.

Внутри Беларуси есть кандидатуры, которыми Путин мог бы заменить Лукашенко при необходимости?

В 2020 году многие голосовали за Виктора Бабарико, именно поэтому Лукашенко так жестко расправляется со всеми тогдашними кандидатами. Все они сейчас сидят в тюрьмах, и никто не знает их судьбы. Несколько месяцев назад была информация, что в тюремную больницу привезли Бабарико, но он был в таком состоянии, что врачи его не узнали и только по документам поняли, что это он.

Лукашенко планирует руководить и в дальнейшем, поэтому последовательно уничтожает всех своих оппонентов. И на выборах 2025 года, если до них доживет, стремится выдвигаться сам, но он все равно опасается, что Москва может выдвинуть другого кандидата. При текущих условиях, белорусы готовы проголосовать не только за Тихановскую, а даже за табуретку вместо Лукашенко.

Вы ранее сказали, что слухи о размещении ядерного оружия в Беларуси могут быть выгодны Путину, чтобы посмотреть на реакцию Запада. Как на это стоит реагировать Западу, и как можно расценивать ее отсутствие?

Запад так же не находит подтверждения. Вся та информация, которая появлялась относительно ядерного оружия, была на уровне рассуждений. Возможно, ее привезли, а, возможно, нет. Поэтому Запад и не реагирует, потому что на что реагировать?

А в целом сценарий ядерной войны между Россией и НАТО пока возможен?

Один из вариантов, почему России интересен конфликт Беларуси со страной НАТО, заключается в том, чтобы в случае попадания отрядов Карпенкова на территорию Литвы, они могут захватить там несколько объектов. Конечно, никто не станет пробивать Сувалкский коридор, ведь его длина составляет 70 километров, поэтому нужно будет держать линию фронта с обеих сторон. Потому долгосрочно такой проект не будет существовать. Скорее всего, россияне руками белорусов попытаются захватить на территории Литвы несколько объектов, которые потом начнут охранять те же штурмовики. Далее к ним могут присоединиться белорусские силы спецопераций, которые доведены до полного штата. Это касается и 38-й Брестской, и 103-й Витебской десантно-штурмовых бригад, которые вместе составляют около 5,5-6 тысяч человек.

Сегодня логика войны такова, что НАТО будет вынуждено нанести удар логистике, то есть по территории Беларуси. И это как раз тот момент, который интересует Россию – какие протоколы будут задействованы, применят ли здесь 5 статью Устава НАТО. Напомню, что действие 5 статьи распространяется и на использование ядерного оружия. То есть все выглядит так, что Путин хочет заставить Европу первой сделать этот шаг. Однако мы точно не знаем, какой именно план содержится в больной голове Путина.

Стоит ли вообще Украине и Беларуси каким-то образом восстанавливать свои ядерные программы?

Насколько я понимаю, что после развала СССР мы сдали ядерное оружие лишь потому, что не знали, как дать советы его управлению. На территории Украины заходились научно-исследовательские институты, которые разрабатывали ядерные программы, но поговаривают, что тогда Украина так и не подобрала кодов. От тактического ядерного оружия с малым тротиловым эквивалентом может быть польза, но только когда противник мощно наступает, потому что это оружие не дает стратегического преимущества. А после применения ядерного оружия, даже тактического, страна становится субъектом, по которому можно работать всем возможным потенциалом.

Но могло бы такое оружие стать для Украины средством сдерживания России от ее будущих нападений?

Да, если бы Украина имела такое оружие, то Россию можно было бы сдерживать самой лишь угрозой применения. Напомню, что РФ в 2014 году, во время уничтожения Луганского аэропорта, пыталась обвинить Украину в том, что якобы взлетная полоса аэропорта была разрушена из-за применения тактического ядерного заряда, но тогда эта информация не получила развития.

Если возвращаться к идее возможного нападения белорусских сил на Литву, то для чего РФ нужна эта провокация?

Только для того, чтобы посмотреть, какие алгоритмы применит НАТО. Эту ситуацию ослидковують все. Во-первых, Литва, предчувствуя возможные события, взялась за чистку граждан Беларуси и России (особенно тех, кто имеет офицерское образование), которые находятся на территории Литвы и имеют временный вид на жительство. Этих людей проверяют и максимально стараются выдавить из Литвы. Во-вторых, напомню, концепция НАТО в отношении стран Балтии была: "Вдруг что - мы вас потом вызволим". То есть никто не собирался сразу их защищать. И когда в Германии приняли решение о перемещении одной из своих бригад на территорию Литвы, это тоже было похоже на предостережение того, что Путин решится на подобный эксперимент.

В составе немецкой бригады будет 22 танковых батальона, но это немного по сравнению с тем, что себе представляют литовское министерство обороны. Также надо понимать, что перемещение начнется только ближе к лету 2024 года и завершится аж в 2027 году. Именно поэтому я считаю, что Россия попытается провести эту провокацию во второй половине 2024 года. Это нужно Путину, чтобы увидеть, как отреагирует Европа, НАТО и весь мир. Ведь Россия, как мы видим, не собирается останавливаться – она уже перевела свою экономику на военные рельсы. Это и организация новых предприятий ВПК, модернизация старых, причем старые сейчас пытаются перевести на круглосуточный режим работы. А также Россия собирается треть своего бюджета потратить на Министерство обороны (потому что не хочется называть его министерством обороны).

И как тогда, по вашему мнению, может отреагировать НАТО, если действительно Путин на это решится? Как это потом скажется на Украине?

Сейчас в Украине начинает устанавливаться более-менее жесткая граница – с обеих сторон продолжается позиционная война. Россияне начинают активно переходить в контрнаступление на всей линии фронта. Неизвестно, что будут делать ВСУ – продвижение в направлении Крыма будет зависеть от ресурсов, который они накопят. Потому что мы понимаем, что руками Украины сейчас идет Третья мировая война. И это уже на совести Европы, которая откупается от этой войны оружием и всем, чем возможно. Мол, вы там воюйте, а мы тут посидим, нам тут тепло и хорошо. Россия, вероятно, хочет разрушить этот стереотип и доказать всем, что без освободительного похода всех вместе на Москву вместо Берлина, то есть объединенной коалиции, как это было в 1945 году, ничего не будет.

Если дать России еще 8 лет, чтобы за это время она подготовила новых офицеров, вооружилась тяжелой техникой и всем остальным, она все равно нападет. И это не только путинская паранойя, а коллективного Путина в РФ, ведь россияне хотят войти в историю "собирателями земель".

Они же не могут заниматься своими внутренними вопросами, потому что понимают, что тогда они начнут воевать между собой. Ведь Россия сегодня не связана никакой идеологией, кроме денег и имперских амбиций России. Поэтому власти РФ все время будут искать повод для войны, чтобы россияне не задавали вопросов, почему их власть столько ворует.

Учитывая то, что Украина в последнее время начала укреплять свою северную границу, есть ли угроза, что вместо европейской страны те же подготовленные войска Беларуси пойдут в новое наступление с севера на Киев?

Для этого нет ударного потенциала. Сейчас зима будет завершаться, и мы знаем, как Горынь разливается. Это же Полесье, поэтому там, насколько я понимаю, большинство дорог заминированы, а все дороги Украины пристреляны. Не говоря уже о том, что Украина держит на белорусском направлении не менее 15 тысяч военных. Как я уже говорил, 5,5 тысяч человек в штурмовых бригадах - это не так и мало, но они настолько неповоротливы и непрофессиональны, поэтому я не вижу, чтобы белорусы представляли угрозу для украинцев. Тем более, что все склады с оружием вывезены. Например, в Гомельской области, ближайшей к Украине, эти склады выпотрошены россиянами, и на них, по моей информации, остались разве что патроны и минометные мины. Все остальное россияне давно оттуда забрали и использовали.

То есть ударного кулака на территории Беларуси практически нет. Все российские войска в Беларуси сейчас находятся на станциях РЛС в Ивацевичах и Вилейке, традиционных еще с советских времен. А также россияне отжали с началом этого этапа войны Жабровку и аэропорт под Быховом. Но там контингенты, которые не позволяют идти в серьезный поход. Это не ДРГ, не профессионально подготовленные люди, поэтому с российской стороны я не вижу подготовки к этому.

С другой стороны, россияне еще год назад давали приказ белорусам подготовить автомагистрали, рокадные дороги. И если все подготовлено, то за неделю-две туда можно перебросить значительную группировку российских войск, но вооружения для этого нет. И если мы внезапно услышим о начале переброски оружия на белорусскую территорию из РФ, это и будет сигналом к тому, что надо быть настороже.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель " Белого легиона "и инициативы" Беларусь 2.0. Робим разам", участник"Минской весны".

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