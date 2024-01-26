ВСУ "покрошили" сотни россиян: бригадный генерал раскрыл подробности боев на юге

Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.

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ВСУ отражают врадеские атаки / коллаж: Гларвед, фото: 22 ОМБ, Командование объединенных сил ВСУ

Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский.

"В операционной зоне ОСГВ Таврия враг нанес 10 авиационных ударов, провел 50 боевых столкновений и совершил 624 артобстрела", - отметил он в Telegram.

По его словам, украинские защитники стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях.

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Общие потери врага за прошедшие сутки составили 480 человек и 23 единицы военной техники (не считая БпЛА). В частности:

2 танка;

7 ББМ;

6 артсистем;

5 автомобилей;

3 единицы специальной техники;

2 склада боеприпасов противника;

161 БпЛА разных типов.

Подробности боев на Таврическом направлении

На Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, уточнили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 25 атак.На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага юго-восточнее Работино Запорожской области.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

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