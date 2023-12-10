Россия хочет окружить бойцов ВСУ в Авдеевке: оккупанты 'лезут' с нескольких направлений

Российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ.

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Оккупанты пытаются окружить Авдеевку с бойцами ВСУ / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, скриншот: deepstatemap.live

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

"Оккупанты пытаются проводить военные действия с востока через Спартак, атакуя "в лоб" из двух клещей. Речь идет о степном с севера и попытке выйти на коксохим, Первомайское, Водяное и Опытное с юга. Это в нескольких км от Авдеевки, там меньше промышленных зон. С той стороны они стараются такими клещами окружить с севера, юга и Востока. Оккупанты пытаются атаковать штурмами", - сообщил он в эфире телеканала "Еспресо".

По словам Гетьмана, сейчас российская армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ.

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"Оккупантам уже подвезли снаряды из Северной Кореи и они пытаются активно использовать реактивные системы залпового огня. Россияне пытаются разрушить дороги, по которым мы должны поставлять боекомплекты и все, что необходимо для ведения боевых действий ВСУ", - сообщил он.

Сегодня продвижения у оккупантов нет. Линия фронта динамичная, не стационарная и по немного меняется. Однако, возле Авдеевки сейчас находится 40 тыс. российских военнослужащих.

"Группировку из 40 тыс. военнослужащих можно назвать армией, она больше всего по количеству. Это как минимум в 10 раз превышает количество нашего гарнизона, который там находится. Но ВСУ заняли удачные позиции и умело держат оборону", - добавил он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что оккупанты России вошли в Авдеевку. Оккупационные войска агрессора России зашли в Авдеевку Донецкой области с северо-востока и захватили там часть дачного поселка. В той же локации находятся и очистные сооружения.

В ISW сообщили, что оккупанты захватили очистные сооружения города. Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном и зачищают населенный пункт.

Эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки. Рассвет заявил, что возле Авдеевки ежедневно продолжаются тяжелые бои, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Активный штурм продлится до наступления важной даты в жизни Путина.

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