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В ВСУ озвучили запасы ракет и дронов в России: Украине стоит готовиться к смешанным атакам

Юлия Закрепа
10 декабря 2023, 11:25
Представитель Воздушных сил предположил, что захватчики могут устраивать и комбинированные атаки по Украине.
В ВСУ озвучили запасы ракет и дронов в России: Украине стоит готовиться к смешанным атакам
Игнат раскрыл, сколько ракет есть в РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: alerts.in.ua

Представитель командования ВВС ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что на сегодня Россия накопила 870 ракет разных типов - это меньше, чем в прошлом году. В то же время россияне способны производить и получать от Ирана больше дронов, чем раньше.

Игнат в интервью "РБК-Україна" сообщил, что за полгода российских атак по украинской энергетике - с 9 сентября по 12 марта 2023 года - было сбито 750 вражеских крылатых ракет из около 1100 запущенных целей. Плюс россияне оставили себе в запасах 30% ракет.

"То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 итого 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше", - рассказал спикер ПС.

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Он добавил, что за указанный период атак по энергетике оккупанты запустили такое же количество дронов, как и ракет - более 1000. Из них было уничтожено 750 БПЛА.

"Сейчас ситуация у россиян другая - у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов", - указал Игнат.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли делать враг во время атак акцент на "Шахеды": "Он уже делается, подсчитайте за последние три месяца". Представитель Воздушных сил предположил, что захватчики могут устраивать и комбинированные атаки по Украине - и ракетами, и дронами одновременно.

"Они не просто накапливают ракеты - они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство из тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас нужно иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", - обратил внимание Игнат.

Напомним, что авиационный эксперт раскрыл, сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине. По словам Константина Криволапа, захватчики способны к перезапуску и подготовке новой волны ракет лишь через несколько дней.

РФ накопила 870 ракет и ставит на"шахеды". Силы ПВО армии Украины за полгода атак на энергетику сбили 750 крылатых ракет из 1100, которые были запущены российскими оккупантами, сказал Юрий Игнат.

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война в Украине ракета Юрий Игнат
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