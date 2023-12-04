РФ накопила 870 ракет и ставит на "шахеды": в ВСУ раскрыли планы Путина

Силы ПВО армии Украины за полгода атак на энергетику сбили 750 крылатых ракет из 1100, которые были запущены российскими оккупантами, сказал Юрий Игнат.

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Россия восстанавливает свой стратегический запас ракет - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия собрала более 870 ракет. В период с сентября прошлого года по март нынешнего, когда россияне активно атаковали украинскую энергетику, силы ПВО сбили 750 из 1100 запущенных захватчиками ракет. Последние три месяца враг делает ставку на иранские дроны, готовит комбинированные удары и восстанавливает свои ракетные запасы. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что за прошлый период массированных атак украинские силы противовоздушной обороны сбили 750 российских ракет. Сейчас россияне собрали более 800 ракет, но это меньше, чем у них было раньше.

"За полгода атак на энергетику (с 9 сентября по 12 марта) мы сбили 750 крылатых ракет, а запущено было около 1100. Плюс они оставили себе в запасах 30%. То есть у них было примерно только 1600 крылатых ракет на сентябрь прошлого года. Сейчас у них и "Кинжалов", и "Искандеров" обоих типов, и Х-22, и "Калибров", и Х-101, и Х-555 вместе 870. Поэтому, по моим подсчетам, у них сейчас ракет меньше. Кстати, за тот период атак на энергетику дронов было выпущено столько же – более 1000 и до 750 было уничтожено. Сейчас ситуация у россиян другая – у них есть возможность и производить, и получать от Ирана больше дронов", - отметил Игнат. видео дня

По его словам, за последние 3 месяца враг делает акцент на шахеды, а удары по Украине могут быть комбинированными, когда одновременно идут атаки и ракетами, и дронами.

При этом представитель ВСУ добавил, что россияне продолжают накапливать ракеты.

"Они не просто накапливают ракеты – они восстанавливают свой стратегический запас. Ведь большинство тех ракет, о которых мы с вами говорим, являются еще и носителями тактического ядерного оружия. Им этот критический запас необходимо иметь, чтобы угрожать странам НАТО и другим их врагам", - подчеркнул Юрий Игнат.

Угроза ударов России по Украине зимой

Зимой грозит усиленный террор РФ энергетики Украины, говорил президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты могут повторить свою прошлогоднюю тактику ракетных ударов, однако в этом году обстрелов может стать больше. Украинское государство должно быть способно защитить свои города.

Также Зеленский попросил у стран-партнеров ПВО в аренду на зиму. Задача Украины – перехватить у России контроль над небом и обеспечить с воздуха продвижение ВСУ.

Враг собрал более 800 ракет для ударов по энергетике зимой, заявляла спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. Среди этих ракет – Калибр и Оникс. Ракеты размещены, в том числе, и в оккупированном Крыму.

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