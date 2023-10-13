Зимой грозит усиленный террор РФ энергетики Украины: Зеленский раскрыл планы врага

Украина зимой должна защитить города, энергетическую инфраструктуру и коридоры в Черном море – это будет победой в зимней битве, считает Владимир Зеленский.

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Украина должна быть готова к любым терактам со стороны России - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Офис президента, Минобороны РФ

Оккупанты агрессора России зимой могут снова повторить акты энергетического террора, но уже в больших масштабах. Украине нужно защитить свои города, энергоинфраструктуру и коридоры в Черном море, чтобы выстоять в битве и одержать победу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force он рассказал о том, что Россия зимой может усилить террористические атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Прошлогодний сценарий может повториться, но уже в больших масштабах.

"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России", - считает Зеленский. видео дня

По его словам, Украина должна защитить свои города и стратегические объекты, чтобы в такой ситуации одержать победу.

"Мы должны выдержать эту битву. Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море - ключевое в победе в зимней битве для Украины", - сказал гарант.

Также он добавил, что Москва должна в очередной раз потерпеть поражение в своем стремлении разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. И такой итог станет стимулом для дальнейшей борьбы.

"И вести Россию проигрышами дальше будет проще", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что ждет Украину зимой

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал неутешительный прогноз на зиму. По его мнению, оккупанты будут наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы погрузить страну в блэкаут. Запасов ракет для этого у врага достаточно.

Энергосистема Украины готова к зиме и выдержит самый холодный день, рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Как утверждает Кудрицкий, с технической точки зрения энергетическая система готова к работе. Подстанции и электростанции отремонтированы на достаточном уровне.

Зимой увидим "дождь" из "Шахедов", полагает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Согласно предположениям эксперта, оккупанты будут использовать большое количество дронов-камикадзе, поскольку испытывают определенные сложности с запасами крылатых ракет.

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