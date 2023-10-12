Энергосистема Украины готова к зиме и выдержит самый холодный день – Укрэнерго

Специалисты отремонтировали достаточно подстанций и электростанций для нормальной зимней работы энергетической системы, сказал Владимир Кудрицкий.

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Энергосистема готова к зиме с технической точки зрения - Укрэнерго / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Энергетическая система Украины с технической точки зрения к зиме уже готова. Был проведен тест, который показал, что она выдержит самый холодный день. Отремонтировано достаточно подстанций и электростанций, чтобы система работала нормально. Об этом заявил руководитель НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В ходе Киевского экономического форума он рассказал о том, что по технической части энергосистема Украины готова к холодам. Был проведен тест, в рамках которого программа смоделировала самый холодный день сезона. Проверка показала, что система справляется.

"Если говорить о технической готовности, то мы готовы. То, что можно и нужно было сделать, — сделано. Если же говорить об экономическом аспекте функционирования рынка и энергосистемы, то есть над чем работать… Моделирование показывает, что самый холодный день мы проходим, но с применением факторов, которые могут скомпенсировать дефицит — это импорт электроэнергии, включение дополнительных блоков на газу. Это стандартный инструментарий, который уже долгое время применяется", - заверил Кудрицкий. видео дня

Кроме того, он обратил внимание на том, что если система проходит самый тяжелый день года, то, в принципе, ресурс для покрытия зимнего уровня потребления есть.

Также Владимир Кудрицкий подчеркнул, что было отремонтировано достаточно подстанций и электростанций для нормальной работы системы зимой.

Что ожидает Украину зимой – прогнозы

Зимой будет много атак России ракетами и дронами по Украине, считает президент Владимир Зеленский. Как полагает гарант, российские оккупанты будут применять, в том числе, и иранские БПЛА. Государство нуждается в защите.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное количества БПЛА Shahed. По словам Игната, только в сентябре россияне применили 500 дронов, а за весь прошлый отопительный сезон – более 1000 беспилотных летательных аппарата.

Украинцев призвали покупать генераторы. В частности, глава Минэнерго Герман Галущенко сказал, что людям следует приобретать такие приборы, чтобы поддержать работу устройств, которым нужна электроэнергия. Государство приложит максимальные усилия для того, чтобы они не понадобились.

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