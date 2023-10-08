"Сделаем все, чтобы вам не пригодились": украинцев призвали покупать генераторы

Украинцам следует усилить автономную работу устройств, для использования которой нужна электроэнергия, сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Покупайте генераторы на зиму, государство сделает все, чтобы они не понадобились - Галущенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, depositphotos.com

Украинцам на зиму нужно покупать генераторы и аналогичные приборы, чтобы поддерживать автономную работу устройств. Государство будет делать все возможное, чтобы они не пригодились. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В эфире Мы-Украина он рассказал о том, что украинцам желательно приобрести генераторы, чтобы поддерживать работу устройств, для функционирования которых нужна электроэнергия.

По словам министра, государство будет делать все, чтобы такие устройства людям не пригодились.

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"Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы, со своей стороны, вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", - подчеркнул Герман Галущенко.

Смотрите видео, в котором Галущенко призвал украинцев покупать генераторы:

Украинцам лучше купить на всякий случай генераторы - Галущенко / Скриншот Главред

Что может ждать Украину зимой

Зимой будет много атак России ракетами и дронами, предупредил украинцев президент Владимир Зеленский. По мнению гаранта, оккупанты будут применять, в том числе, иранские дроны. Украина нуждается в защите.

В ЕС раскрыли, готова ли энергосистема Украины "пережить" зиму. В материале Reuters сказано, что энергетическая система украинского государства остается уязвимой. Дополнительную устойчивость создать пока не удалось.

Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что за прошлый отопительный сезон российские захватчики применили против Украины более 1000 беспилотников.

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