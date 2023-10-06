В ЕС раскрыли, готова ли энергосистема Украины "пережить" зиму - Reuters

Энергетики непрерывно работают, чтобы предстоящая зима в Украине прошла без сложностей, однако "создать дополнительную устойчивость еще не удалось".

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В ЕС рассказали, в каком состоянии энергосистема в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Руководитель энергетической группы в отделе расширения Европейского Союза Маркус Липпольд рассказал о состоянии энергосистемы в Украине.

Как сообщил Липпольд в интервью для Reuters, что украинская энергосистема после ракетных и дроновых атак со стороны России остается уязвимой. Энергетики непрерывно работают, чтобы предстоящая зима прошла без сложностей, однако "создать дополнительную устойчивость еще не удалось".

"Много усилий ушло просто на то, чтобы отремонтировать то, что было разрушено. И удалось ли нам создать дополнительную устойчивость? Мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю. Это были большие усилия, они были успешными, но их нужно продолжать", - сказал Маркус Липпольд. видео дня

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что в Украине утвердили план действий на случай блэкаутов. Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.

Стало известно, кому из украинцев не придется сидеть в темноте из-за отключения света. Правительство планирует запретить отключать электроэнергию некоторым уязвимым категориям украинцев.

Уже готовы графики отключений света по осени. Местные власти и ресурсоснабжающие организации уже разработали графики отключения света в регионах Украины - и кое-где их могут применять с 1 октября.

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