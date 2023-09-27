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Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

Юлия Куришко
27 сентября 2023, 09:59 обновлено 27 сентября, 10:06
В Кабмине ранее заявляли, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию минимум до конца отопительного сезона.
Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США
Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, которые рекомендует США / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, ua.depositphotos.com

Министр соцполитики Оксана Жолнович сообщила, что в Министерстве социальной политики заявили о готовности внедрить рекомендацию США относительно повышения тарифов на газ и элетроэнергию.

В эфире телемарафона "Єдині новини" она пояснила, что под "либерализацией тарифов на газ и электроэнергию" подразумевается дать возможность повышать тарифы и в то же время балансировать рост цен субсидией. Это касается категории украинцев, которые не смогут платить по повышенным ценам.

"Мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме тем, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрели 50 млрд грн на субсидии", - отметила Жолнович.

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Известно, что в Кабмине ранее заявляли, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию минимум до конца отопительного сезона.

Повышение коммуналки

Напомним, что Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.

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