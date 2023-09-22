Украинцам озвучили тариф на свет в октябре: на какую сумму придется раскошелиться

В октябре нынешнего года украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре (2,64 грн за киловатт/час – причем он не будет зависеть от объема потребления). Более того, как говорит министр энергетики Герман Галущенко, планируется не менять этот тариф до окончания отопительного сезона 2023-2024 годов (то есть до марта-апреля).
Он напомнил, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения. А потому в настоящее время нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей.
"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – сказал министр.
Напомним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что в осенне-зимний период страна-агрессор Россия может усилить обстрелы Украины с применением ракет и дронов. Оккупанты будут бить как по объектам гражданской инфраструктуры, так и по военным объектам. Мусиенко считает, что РФ может повторить сценарий осени 2022.
Также Мусиенко рассказал, какие именно дроны производит Россия и для чего агрессору нужно масштабное производство.
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