РФ может повторить сценарий осени 2022: Мусиенко предупредил о риске усиления обстрелов

Страна-агрессор будет пытаться дестабилизировать ситуацию и деморализовать украинцев, если не будет стремительного контрнаступления ВСУ.

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Александр Мусиенко предупредил о риске усиления обстрелов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, ДСНС

В осенне-зимний период страна-агрессор Россия может усилить обстрелы Украины с применением ракет и дронов. Оккупанты будут бить как по объектам гражданской инфраструктуры, так и по военным объектам. Об этом в интервью Главреду сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"У них (РФ, - ред.) все циклично. И то, что было прошлой осенью, может быть и этой. На самом деле в этом смысле они несколько прогнозируемы и могут совершать атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Вместе с тем будут пытаться атаковать и наши военные объекты, выискивать склады с оружием и нарушать нашу логистику, потому что украинское контрнаступление будет продолжаться (в какой бы фазе оно ни было)", - сказал он.

Мусиенко считает, что враг может пытаться выполнять комбинированное задание. Во-первых - наносить удары вдоль линии фронта и по приграничным территориям, прифронтовым городам и населенным пунктам управляемыми авиабомбами, ракетами С-300, "шахедами" и другими видами оружия с целью нанесения ударов по военной инфраструктуре и определенным объектам - с целью остановки контрнаступления.

"Что касается гражданской сферы, то Россия может повторить удары по энергетической инфраструктуре, и, скажем, нефтебазам или некоторым местам хранения нефтепродуктов, хотя мы многое из них завозим из-за рубежа", - добавил эксперт.

По словам Мусиенко, таким образом, страна-агрессор будет пытаться дестабилизировать ситуацию и деморализовать украинцев, если не будет стремительного контрнаступления ВСУ, на которое многие рассчитывали.

"Не думаю, что россиянам это удастся, но попытки у них, очевидно, будут. Но они ничего нового и не могут придумать, потому что каких-то дополнительных новых целей не появляется. А как еще терроризировать гражданское население, кроме как нанесением ударов по городам и гражданской инфраструктуре? Тем более, это уже определенным образом испытано, есть определенный опыт, и известны объекты. То есть могут попробовать повторять то, что было осенью прошлого года", - сказал он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что описанный выше сценарий - это один из сценариев развития событий.

"Но мы должны исходить из того, что если им не удалось тогда, то почему им должно это удаться сейчас?! Хотя угроза и риски, конечно, есть", - резюмировал он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

Ракетные удары по Украине

В ночь на 20 июля в южных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы.

В центре Одессы разрушено админздание. Также повреждены многие дома рядом – пострадали по меньшей мере четыре человека.

Попадания в Одесской области в основном были по складским объектам.

Ночью 20 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар и по центру Николаева.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в Николаеве загорелся 3-этажный жилой дом и гаражи.

По состоянию на 6 часов утра, всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в том числе 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов.

Силы обороны Украины прошлой ночью уничтожили 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов "Shahed-136/131".

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