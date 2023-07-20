РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко

Россияне осенью будут повторять тактику обстрелов прошлого года, но сосредоточатся на дронах, считает Александр Мусиенко.

https://glavred.info/article/rf-osenyu-budet-atakovat-ukrainskuyu-energetiku-ey-nuzhno-zatishe-na-fronte-musienko-10486891.html Ссылка скопирована

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье - Мусиенко / Главред

Страна-агрессор Россия не прекращает обстрелов украинских территорий и каждый раз пытается придумать новую стратегию обстрелов в надежде пробить противовоздушную оборону Украины. И, к сожалению, РФ попадает не только в объекты инфраструктуры, но и наносит ущерб домам мирных украинцев.

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как может измениться тактика россиян в обстрелах Украины осенью, стоит ли ждать обстрелов в День Независимости и удастся ли России устроить тотальный блэкаут.

Официальные лица предупреждают, что осенью Россия может усилить обстрелы. В частности, об этом говорил Подоляк. На что, по вашему мнению, РФ может нацелиться на этот раз?

Это очень просто - у них все циклично. И то, что было прошлой осенью, может быть и этой. На самом деле в этом смысле они несколько прогнозируемы и могут совершать атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Вместе с тем будут пытаться атаковать и наши военные объекты, выискивать склады с оружием и нарушать нашу логистику, потому что украинское контрнаступление будет продолжаться (в какой бы фазе оно ни было).

И, конечно, враг может пытаться выполнять комбинированное задание. Во-первых - наносить удары вдоль линии фронта и по близкому тылу (по приграничным территориям, прифронтовым городам и населенным пунктам) управляемыми авиабомбами, ракетами С-300, "шахидами" и другими видами оружия с целью нанесения ударов по военной инфраструктуре и определенным объектам с целью остановки контрнаступления. Но это еще зависит от развития военной ситуации.

Что касается гражданской сферы, то Россия может повторить удары по энергетической инфраструктуре, и, скажем, нефтебазам или некоторым местам хранения нефтепродуктов, хотя мы многое из них завозим из-за рубежа. Чтобы посеять определенную деморализацию, если у нас не будет стремительного контрнаступления, на которое многие рассчитывали, и сказать, мол, смотрите, вам ничего не удается, и мы, как и год назад, атакуем энергетику и тому подобное. То есть попытаться дестабилизировать ситуацию.

Не думаю, что россиянам это удастся, но попытки у них, очевидно, будут. Но они ничего нового и не могут придумать, потому что каких-то дополнительных новых целей не появляется. А как еще терроризировать гражданское население, кроме как нанесением ударов по городам и гражданской инфраструктуре? Тем более, это уже определенным образом испытано, есть определенный опыт, и известны объекты. То есть могут попробовать повторять то, что было осенью прошлого года.

Это один из сценариев развития событий. Но мы должны исходить из того, что если им не удалось тогда, то почему им должно это удаться сейчас?! Хотя угроза и риски, конечно, есть.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду об обстрелах РФ осенью:

А как может измениться тактика этих обстрелов? Например, в прошлом году, когда РФ обстреливала гражданскую энергетическую инфраструктуру, то делали ставку в большей степени именно на ракеты. В последнее время они больше применяют дроны. Как вы думаете, на что в дальнейшем у них больше расчет – возможно, они берегут какие-то ракеты?

Вы видите, что ракеты, которые накапливаются, применялись и весной, и летом. То есть они просто берут паузу, чтобы их накопить, выработать, а затем применять. Это мы видим из Х-101 и Х-555.

Что касается того, могут ли они использовать что-то отличное от того, что мы уже видели? Нет, потому что практически все ракеты, которые есть на вооружении в РФ, тем или иным способом, по тем или иным объектам и территориям Россия уже использовала. То есть ничего нового - все то же, что и было. Так же и в прошлом году применяли и "шахеды", и ракеты. Сейчас, возможно, будут делать больше акцент на дронах на определенных территориях. Возможно, менять тактику их применения, пусковые площадки и тому подобное. Но, в принципе, все будет подобным. Возможно, с меньшим количеством стратегической авиации, поскольку ракет может становиться меньше, чем было в прошлом году (хотя их еще производят). Акцент именно на дронах, потому что их производят много. Мы видим, как Иран их быстро поставляет в Россию.

Вот это, я думаю, то, что может быть. А насчет остального каких-то особых изменений ждать не стоит. То есть возможно усиление в сторону применения дронов, но время от времени с ракетными обстрелами. Но, возможно, не такими залпами, как это было в прошлом году.

Насчет дронов хотела уточнить. Какие именно они дроны производят? Потому что начала появляться информация, что строится завод "шахедов" в России и в одном из торговых центров тоже их производят. Это именно "шахеды" или какие-то разведчики?

Есть много разных дронов. "Шахеды" - это одна история, но в РФ сегодня еще нет их производства, все привозят из Ирана. Иран, в принципе, поставил это на поток и довольно быстро им поставляет (в чем и есть проблема для нас).Что касается других дронов, то они предприняли такую пропагандистскую акцию с "ланцетами" – барражирующими боеприпасами, которые представляют угрозу для передовой. То есть это больше угроза нашим военным, которая действительно существует. Можно сказать, что даже по статистическим наблюдениям количество этих "ланцетов", которые Россия применяет на поле боя, несколько увеличилось. Очевидно, это свидетельствует о том, что они увеличили объемы производства этих дронов. Противодействовать им с нашей стороны можно, усиливаясь дополнительными средствами радиоэлектронной борьбы и производя собственные дроны. Чтобы враг понимал, что у нас не то что паритет, а их больше.

Отдельно хотела спросить вас относительно применения Россией именно баллистического вооружения. Поскольку в последние дни Харьков и вообще восток довольно часто обстреливается именно таким видом вооружения. Насколько возможно его применение для центральных регионов в ближайшее время, и, возможно, осенью? Ивообще насколько часто Россия будет использовать этот вид вооружения? Потому что насколько я понимаю, у нее есть дефицит ракет.

Я бы сказал - дефицит "Искандеров", если именно из баллистических ракет. Их меньше, и мы можем сделать вывод, что их меньше производят и применяют их в меньших объемах. Хотя случаи применения присутствуют.

Если мы говорим о баллистических ракетах или тех, которые движутся по баллистической траектории, то там есть угроза С-300, а также от самолетов Ту-22М3, противокорабельных ракет Х-22 и Х-29, которые запускают по территориям востока и юга. Время от времени россияне запускают управляемые авиабомбы, угроза от которых касается непосредственно ближайшего тыла, куда РФ пытается попадать, хотя часто попадает по гражданским объектам.

Хотя сейчас на Днепропетровщине, Запорожье и Николаевщине основные виды вооружения РФ - это "шахеды".

А насчет С-300 – насколько у нас есть возможности им противодействовать?

Должен сказать, что возможностей им противодействовать у нас не так много. Чтобы им противодействовать, требуется больше эшелонированных средств ПВО, таких как Patriot и SAMP-T, которые способны их сбивать. Или что-то вроде "Железного купола", но все это требует дополнительных батарей, пусковых установок и ракет. Как только они будут у нас появляться в большем количестве, то мы сможем их эффективнее сбивать.

Но лучший способ противодействия – уничтожить пусковые установки. Например, заехала такая установка в Белгородскую область, собирается осуществить атаку по Харькову – ее надо обнаружить и уничтожить. А для этого нам надо развивать наши виды вооружений – ударные дроны такого типа как "Шахед" или подобные им и ракеты. То есть нам нужно их производить, и это будет самым действенным способом противодействия. Так же и с "Искандерами": смогли обнаружить – уничтожить и все. Потому что ракеты есть, а пусковых установок всегда меньше. То есть у России есть большие запасы ракет к С-300, а вот пусковых установок у них меньше, чем ракет.

Поэтому хочешь уменьшить объемы, надо уничтожать именно пусковые установки. Об этом, кстати, говорит и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный. Он же говорит о том, что нам надо иметь возможность для нанесения ударов украинским оружием по территории России.

А могут ли свидетельствовать эти недавние заявления Залужного о том, что у нас действительно что-то такое разрабатывается, что в будущем увидят россияне?

Видимо, на примере Керченского моста мы увидели, что есть определенное оружие, которое способно доставать и вызывать разрушения. И это оружие может проходить многоэшелонированную оборону врага. Потому что Крымский мост очень серьезно охраняется, и пройти такую оборону – это сверхсложная задача. А тем более еще и попасть и вызвать разрушения.

То есть мы уже это продемонстрировали. И я думаю, что это - внутренние сигналы, и к Министерству стратегических отраслей промышленности, и ко всем, кто занимается военной политикой и оборонно-промышленной политикой прислушаться к этим словам, сделать выводы и ускорить производство. То есть довести до логического завершения ракетную программу, производство дронов, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые будут глушить сигнал вражеских дронов. Иными словами, развить те способности, которые мы пока имеем в задатках, до промышленных масштабов с целью реализации тех задач, о которых говорит главнокомандующий.

Приближается День Независимости. В прошлом году ждали массированного обстрела именно в этот день. Поскольку, как вы сказали, действия россиян довольно часто можно предсказать, то стоит ли ждать чего-то подобного в этом году или в ближайшие дни, до или после - будут ли россияне нас "поздравлять"?

В прошлом году все говорили, что будут, но ведь этот прогноз не сработал.

Но, кажется, были через день или два после.

Россияне прогнозируемые, но не настолько, как нам может казаться, и не во всем.

Дело в том, что мы должны быть готовы, что это может происходить в любой день. И, поверьте мне, так действуют наши Воздушные силы и силы ПВО. Пока идет война, атаки могут быть и будут. К сожалению, это так. И без привязки к датам или событиям. Обстрелы могут произойти исключительно из-за того, что в России есть какая-то логика или целесообразность в этот день или время нанести удары. То есть к этому именно так нужно относиться. Мы готовимся к любому сценарию развития событий, и это правильно. А будут обстрелы или нет, покажет исключительно 24 августа.

На днях появилась информация, что украинских пилотов начнут понемногу готовить для управления F-16. Если допустить, что в течение нескольких ближайших месяцев, в течение зимы, мы получим эти самолеты, то насколько это улучшит нашу ситуацию с отражением российских атак, и уменьшит ее возможности запускать ракеты по Украине?

Частично это решает вопрос. То есть это усиление нашего сектора противовоздушной обороны, но это не гарантирует 100% неуязвимость нашего государства от российских атак. И не может гарантировать, потому что очень трудно дать 100% гарантий защищенности. Наши средства ПВО и без них показывают достаточно серьезный результат.

Понимаете, все равноF-16 как средство противовоздушной обороны - это борьба с последствиями. Вот выпустили россияне ракеты, наши их перехватили и сбили. Наша авиация и сейчас это делает - там, где достают наши МиГи, они этим занимаются.

Влияет ли это на производство ракет в России? Нет. Влияет ли это на их способность совершать атаки в будущем? Нет. Поэтому наша цель, кроме того, что мы дождемся F-16, которые помогут нам во время контрнаступления - это ракетная программа с радиусом и дальностью поражения ракет от 500 до 1000 километров. Для того, чтобы мы смогли нанести на карту точку какого-то военного российского завода, который производит какие-то комплектующие для ракет. Или если мы нашли, скажем, какое-то хранилище или базу, где могут храниться эти ракеты и средства, и имели возможность уничтожить ракеты и определенные предприятия. Тогда мы можем говорить о том, что это будет гарантировать высший уровень защищенности и нашей безопасности. До тех пор мы все равно укрепляем нашу противовоздушную оборону, но риски российских атак будут постоянно сохраняться. Пока не наступит то состояние, когда можно будет сказать, что война завершилась, и мы вышли на какие-то более или менее мирные условия жизни.

Чтобы подвести итоги, хотела вас попросить смоделировать пессимистичный и оптимистичный вариант на осень. Чего стоит ждать и насколько это может быть хуже по сравнению с прошлым годом?

Пессимистические варианты - это то, что им удастся довести наши объекты энергетики инфраструктуры до того состояния, что у нас могут быть блэкауты от нескольких дней до нескольких недель, и ситуация будет катастрофической. К тому же, это сыграет на деморализацию украинского населения, и, как следствие, поскольку у наших граждан родственники на передовой, это будет влиять и на настроения непосредственно на фронте. Как следствие, это приведет к какому-то затишью на определенное время в этой войне. Не до поражения, но до затишья.

Оптимистичный сценарий (и я больше склоняюсь к нему) – России не удастся достичь целей и задач, которые они ставят перед собой для создания нам Зомби Апокалипсиса или Зомбиленда. Хотя бы потому, что наша противовоздушная оборона тоже укрепляется. И, как бы там ни было, и будет укрепляться дальше – именно над этим продолжается постоянная работа с партнерами.

Возможности РФ не выросли по сравнению с прошлым годом – они остались на том же уровне, если не уменьшились. Поэтому я думаю, что мы отобьемся, и по состоянию на осень у нас будут приятные новости с фронта, которые будут вселять надежду, оптимизм и поднимать наш боевой дух. И, в конце концов, врагу не удастся сыграть на нашей деморализации в этом смысле.