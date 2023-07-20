'Еще больше угроз': Мусиенко раскрыл, какие дроны массово производит Россия

Количество этих дронов, которые Россия применяет на поле боя, несколько увеличилось, сообщил Мусиенко.

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Мусиенко рассказал о производстве дронов в России / коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, какие именно дроны производит Россия и для чего масштабное производство.

"Есть много разных дронов. "Шахеды" - это одна история, но в РФ сегодня еще нет их производства, все привозят из Ирана. Иран, в принципе, поставил это на поток и достаточно быстро им поставляет (в чем и есть проблема для нас)", - пояснил эксперт.

Он добавил, что россияне сделали такую пропагандистскую акцию с "ланцетами" - барражирующими боеприпасами, которые представляют угрозу для передовой.

"То есть это больше угроза нашим военным, которая действительно существует. Можно сказать, что даже по статистическим наблюдениям количество этих "ланцетов", которые Россия применяет на поле боя, несколько увеличилось. Очевидно, это свидетельствует о том, что они и увеличили объемы производства этих дронов. Противодействовать им с нашей стороны можно, усиливаясь дополнительными средствами радиоэлектронной борьбы и производя собственные дроны. Чтобы враг понимал, что у нас не то что паритет, а их больше", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации " Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду об обстрелах РФ осенью:

Атака по Украине

Напомним, что на Днепропетровщине раздавались взрывы - РФ атаковала "Шахедами". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека. Всего враг выпустил по Украине минувшей ночью 18 "Шахедов"

Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян. По словам полковника, фактически повторяется вчерашний день - такая же комбинированная атака разными типами боеприпасов.

Русские изменили тактику обстрелов. Оккупанты берут паузу, чтобы накопить, выработать ракеты, а затем применять. То есть возможно усиление в сторону применения дронов, но время от времени с ракетными обстрелами, считает Александр Мусиенко.

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