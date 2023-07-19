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В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна

Юлия Куришко
19 июля 2023, 16:25 обновлено 19 июля, 16:28
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Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков.
В Одесской области в порту россияне уничтожили 60 тысяч тонн зерна
Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска обстреляли портовую инфраструктуру, которая была задействована в "зерновой сделке", сообщил в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины министр Николай Сольский.

Ночью 19 июля из-за российской ракетной атаки по порту Черноморска в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна. Зерно должны были отправить "зерновым коридором" еще два месяца назад, отметили в Минагрополитики.

В учреждении сообщили, что российские террористические войска атаковали зерновые терминалы и инфраструктуру в портах Одесса и Черноморск.

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"Ночной удар вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск... В порту Черноморска также были уничтожены 60 000 т зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад", - уточнили в Минагрополитики.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших от ракетного удара, понадобится не менее года.

Он пояснил, что отсутствие возможности экспортировать продовольствие из Украины приведет к тому, что население беднейших стран окажется на грани выживания, поскольку вырастет цена на зерно и на продукты питания.

Атака России по Одесской области

Напомним, что в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне раздавались взрывы. В Одессе прогремело несколько взрывов около часа ночи. Основными целями оккупантов была портовая и критическая инфраструктура.

Россияне пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Армия РФ хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта. Кроме того, россияне "пытаются атаковать портовую инфраструктуру", чтобы помешать работе порта.

Россия ударила по двум портам в Одессе, известно об уничтоженных зерновых терминалах. Ночью были атакованы порты, которые задействованы в работе зернового коридора. В результате удара были повреждены резервуары и причал Одесского порта.

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