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Что происходит с "отработанными" клонами Путина: эксперт рассказал об "Удмурте"

Юлия Куришко
19 июля 2023, 13:44 обновлено 19 июля, 13:54
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Профайлер рассказал, что проблемный двойник Путина "Удмурт" встречался с избирателями, которые ничего такого собой не несли.
Что происходит с 'отработанными' клонами Путина: эксперт рассказал об 'Удмурте'
Попов рассказал, что происходит с "отработанными" двойниками / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео Telegram

В интервью Главреду кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, что происходит с "отработанными" двойниками.

"Самым интересным был "Удмурт". Он очень сильно отличается и, более того, я так понял, он не поддается дрессировке. Потому что он буквально выступил два раза, накосячил очень сильно, и после этого я его больше не видел", - рассказал Попов.

Профайлер рассказал, что проблемный двойник Путина встречался с избирателями, которые ничего такого собой не несли.

"То есть это были внештатные встречи в глубинке. Они [спецслужбы РФ] создавали видимость "Ласкового мая", который, как помните, в Советском Союзе выступал в семи местах одновременно. И вот "Удмурт" пропал очень быстро. То ли он где-то сейчас попивает кофе, сидя в теплом кресле, или же он уже в земле сырой, к сожалению, пока науке неизвестно", - пояснил эксперт.

Смотрите видео интервью Главреду Дмитрия Попова о двойниках Путина:

Двойники Путина: что известно

Напомним, что эксперт раскрыл, как находят двойников Путина. Эксперт считает, что это конкретные люди, которым потом проводят пластические операции и учат определенному поведению.

Дмитрий Попов назвал отличия двойников Путина. Кроме того, можно также отличить другие типы двойников Путина - "Говорун", "Стадионный" и "Путешественник", участвующие в публичных мероприятиях.

Эксперт объяснил критерии подбора двойников и для чего Путину делали пластические операции. Поскольку главе Кремля меняли структуру лица на операционном столе, подобрать двойников для него стало легче, говорит Жирнов.

Кстати, профайлер раскрыл, чего больше всего боится Путин. Кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, что глава Кремля боится вирусов и бактерий. Поэтому поездка российского диктатора в Дагестан еще раз показала, что там был ненастоящий Путин.

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